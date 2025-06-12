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Musk, Trump'a karşı geri adım atmıştı: Perde arkası ortaya çıktı

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#Telefon Görüşmesi#Elon Musk#Donald Trump
Musk, Trumpa karşı geri adım atmıştı: Perde arkası ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 11:01

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü öne sürüldü. İddiaya göre, Trump'a yönelik ifadeleri nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yaparak pişman olduğunu dile getiren Musk, bu açıklamasından önce Trump ile telefonda konuştu.

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New York Times gazetesinin ismini açıklamak istemeyen, konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberinde, Musk'ın Trump'ı eleştirirken ileri gittiği için pişman olduğunu belirttiği dünkü paylaşımından önce, 9 Haziran'da Trump'la telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, Musk'ın 6 Haziran'da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefonda görüşerek "hatasını telafi etmeye çalıştığı" iddia edildi.

Musk, dünkü paylaşımında, "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum" ifadesini kullanarak "fazla ileri gittiğini" kaydetmişti.

Diğer yandan Trump da dünkü açıklamasında, Musk'a karşı kötü duygular beslemediğini, sadece aralarında yaşanan tartışmadan dolayı şaşkın olduğunu belirtmiş ve Musk'la uzlaşabileceği mesajını vermişti.

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Musk, Trumpa karşı geri adım atmıştı: Perde arkası ortaya çıktı

'PİŞMANIM DİYEREK ÖZÜR DİLEMİŞTİ'

Musk, Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından "Geçen hafta Başkan Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, dünyanın en zengin insanıyla ilişkilerini düzeltebileceğini ancak bunun en önemli öncelikleri arasında olmadığını söylemişti. Trump bir açıklama daha yaparak Musk'a zeytin dalı uzattı. Trump, "Elon Musk'ın "Pişmanım" açıklaması yapması çok hoş" demişti.

Musk, Trumpa karşı geri adım atmıştı: Perde arkası ortaya çıktı

Musk'ın Beyaz Saray'ı son ziyaretinde gözündeki morluk dikkat çekmişti. Musk, morluğun bir kaza sonucu oluştuğunu dile getirmişti.

TRUMP VE MUSK'IN KAVGASI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.

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Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

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#Telefon Görüşmesi#Elon Musk#Donald Trump

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