Trump ve Musk arasında meydan savaşI... Çatırdayan ittifak tamamen yıkıldı mı

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Geçen yılki seçim yarışında ABD Başkanı Donald Trump’ı açıktan destekleyen, kısa süre öncesine kadar da Beyaz Saray’da aktif görev alan dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile Trump arasında çatırdamaya başlayan ittifak, önceki gün yaşanan yüksek perdeli polemikle tamamen bitmiş olabilir. Geçen hafta Trump’ın “Güzel Büyük Tasarı” olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan Musk’a Trump’tan yanıt gelmesiyle alevlenen tartışma, ABD’li milyarderin sosyal medya üzerinden yönelttiği suçlamalarla bir anda büyüdü. ABD Başkanı’nın “azledilmesi” gerektiği yönündeki paylaşımlara katıldığını ifade eden Musk, Trump’ın adının Jeffrey Epstein dosyasında yer aldığını iddia etti.

‘İYİYDİK AMA DEĞİŞTİ’

3 Haziran’da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu tasarıyı “iğrenç bir rezalet” şeklinde tanımlayan Musk, “Bu tasarıya oy verenler utansın, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Beyaz Saray’da yaptığı ortak basın toplantısında Musk’ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydederek, Musk’ın “Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini” savundu.

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‘BEN OLMASAM KAZANAMAZDI’

Bu sözlerin üzerine Musk, X hesabından “Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki Kongre’deki neredeyse hiçkimse onu okuyamadı bile” ifadelerini paylaştı. Musk’ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Musk, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu” dedi.

‘SÖZLEŞMELERİNİ FESHEDERİM’

Trump ise Truth Social hesabından, Musk’ın paylaşımlarına ithafen, “Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden’ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon ‘gözden düşüyordu’, ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı” ifadelerini kullandı. Musk ise bu sözlerin yanlış olduğunu iddia etti ve ardından gerilimi tırmandıracak başka bir paylaşımda bulundu.

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EPSTEIN İDDİASI

Musk, “Büyük bombayı patlatma zamanı geldi. Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu” ifadeleriyle yeni bir paylaşım yaptı ve Trump’ın Epstein ile birlikte göründüğü 1992 tarihli bir video paylaştı. Musk’ın sözünü ettiği belgeler, uzun süredir kamuoyunun merakla beklediği ancak gizliliği korunan, reşit olmayan kızların cinsel amaçlarla zengin ve güçlü erkeklere sunulduğu iddia edilen Jeffrey Epstein dosyalarına atıfta bulunuyor.

‘TRUMP AZLEDİLMELİ’

Bunların üzerine Trump, Truth Social hesabından, “Elon’un bana karşı çıkması umurumda değil ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu, Kongre’ye sunulan en büyük tasarılardan biri” derken, Musk da Trump’ın gümrük vergilerinin ekonomide gerilemeye yol açacağını öne sürdü. Musk, Ian Miles Cheong adlı kullanıcının, “Trump görevden alınmalı ve JD Vance onun yerine getirilmeli” şeklindeki paylaşımına, “Evet” diyerek destek verdi.

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‘ELON ZAVALLI BİR ADAM’

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki tartışma Amerikan gündeminin tepesine yerleşirken, karşılıklı paylaşımların geldiği anlarda Beyaz Saray danışmanlarının tartışmanın daha da alevlenmemesi için yoğun bir telefon trafiği yürüterek tarafları dizginlemeye çalıştığı belirtildi. ABD Başkanı’nın verdiği cevapları vergi yasasıyla sınırlandırması ve kişisel saldırılarda bulunmamasında danışmanların etkisi olduğu kaydedildi. Amerikan basınına konuşan Beyaz Saray kaynakları, ikili arasındaki kopuşa “boşanma” benzetmesi yaparken, Musk ve Trump’ın bir noktada ters düşmesinin beklendiği ancak bunun daha geç olacağının değerlendirildiğini aktardı. Yaşanan sosyal medya kavgasının ardından birçok Cumhuriyetçi isim Trump’a destek verirken, parti içinde sevilmediği bilinen Musk’ın kavganın ardından tamamen dışlanmasının beklendiği değerlendiriliyor. Öte yandan Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump’ın Elon Musk ile görüşmek istemediğini belirtti. Yetkili, ABD Başkanı ve Tesla CEO’su arasında şimdilik bir telefon görüşmesi planlanmadığını söyledi. CNN kanalına konuşan Trump, şu an başka konulara odaklandığını vurgulayıp, “Elon’u düşünmüyorum bile. Zavallı adamın bir sorunu var” dedi. Daha önce, Musk’ın çatışmayı hafifletmek ve uzlaşı sağlamak için Trump’la telefon görüşmesi yapmak istediği, bu bağlamda danışmanlarıyla iletişime geçtiği iddia edilmişti.

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TESLA HİSSELERİ ÇAKILDI

ABD Başkanı ile yaşadığı tartışmaMusk’a milyarlarca dolara mal oldu. Tartışmanın yaşandığı perşembe günü ABD borsaları kapandığında Tesla hissleri yüzde 14.2 oranında düştü ve şirket 152 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Öte yandan Trump’ın Mart ayında satın aldığı Tesla aracını istemediği bildirildi. Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump’ın kırmızı renkli Tesla’sının “satılabileceği veya muhtemelen hediye edilebileceği” yorumunu yaptı.