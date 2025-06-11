Trump ve Musk arasında buzlar eriyor mu? "Pişmanım" açıklaması yapması çok hoş

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından "Geçen hafta Başkan Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim” demişti.

Trump, dünyanın en zengin insanıyla ilişkilerini düzeltebileceğini ancak bunun en önemli öncelikleri arasında olmadığını söylemişti. Trump bir açıklama daha yaparak Musk'a zeytin dalı uzattı. Trump, "Elon Musk'ın "Pişmanım" açıklaması yapması çok hoş" ifadelerini kullandı.





CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Musk ve Trump arasındaki tartışmanın son detayları anlattı:

Elon Musk, Başkan Trump'ın bütçe tasarısı eleştirilerini bir anda bıçak gibi kesti. Trump, bu konuda da sert bir tehditte bulunmuştu, 'Eğer demokratlarla birlikte çalışırsa, ağır sonuçlarına katlanır' demişti. Trump, Musk'ın sahip olduğu devlet ihalelerini, devlet sözleşmelerini ve teşvikleri bir anda kesebileceğini ifade etmişti. Ağır sonuçlar dediğini de bu şekilde yorumluyoruz. Tabii bu hafta ortaya çıkan bir bilgiye göre Musk'ın bu zamana kadar devletten 40 milyar dolara yakın yardım, teşvik ve ihale aldığı ortaya çıktı. 40 milyar dolar devletten aldıktan sonra devlet başkanına kafa tutulunca bu tabii Musk'ın çok da doğru bir yolda gitmediğini ve tüm ticari itibarının, ticari istikbalinin tehlikeye düşebileceğini gösterdi. Herhalde Musk bir anlık sinirle, ya da öfkeyle, ya da bir intikam duygusuyla yaptığı paylaşımları hatta sübyancılık suçlamalarını bu 40 milyar dolar ve daha fazla söz konusu olduğunda geri çekmiş, bir de üstüne özür dilemiş oldu.