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Trump ve Merkel, Putin'i durdurabilir miydi?

#Turmp#Putin#Merkel
Trump ve Merkel, Putini durdurabilir miydi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında eski ABD Başkanı Trump ile eski Almanya Başbakanı Merkel iktidarda olsa Putin’in bu saldırıyı yapıp yapamayacağını konuşuluyor.

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ESKİ ABD Başkanı Donald Trump, her defasında Rusya lideri Vladimir Putin ile iyi ilişkiler kurmaktan yanaydı. Bu eğilimi yüzünden Putin’in adamı olmakla da eleştirildi. Hatta, Rusya’nın yardımıyla başkan seçildiğine dair iddialar nedeniyle soruşturma gördü. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise barış yanlısı tutumuyla her defasında Putin’i frenleyebildiği için takdir topladı.

‘YAPTIRIMLA OLMAZ’

Peki eski iki devlet lideri şimdi görevde olsa Putin’in bu Ukrayna adımının önüne geçebilir miydi? ABD basınına göre eski ABD Başkanı Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna mevzusunu yönetemediğini, Rusya Devlet Başkanı Putin’in şu anda attığı adımları kendi yönetimi döneminde atamayacağını savunuyor.

‘İŞGAL EDEMEZDİ’

Başka bir açıklamasında ise Trump, “Eğer hâlâ başkan olsaydım, böyle bir şey asla olmayabilirdi. Uykucu Joe şu an yatağında uyuyordur” iddiasında bulundu. Trump, Putin’i durdurabilir miydi bilinmez. Ancak popülist yaklaşıma sahip iki lider aynı dilden konuşabiliyordu. Bu ortak özellik caydırıcılık yaratabileceği gibi riski büyütebilirdi de.

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YA MERKEL OLSAYDI

Putin ile aynı dilden konuşabilen bir diğer lider ise aralık ayında görevi bırakan eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’di. Merkel, serinkanlı tutumu ve uzlaşma arayan lider tavrıyla Putin’i etkileyebilen siyasetçilerden biriydi. Sonuçta ikisi de Doğu Almanya geçmişinden geliyordu. Putin, Sovyet istihbarat örgütü KGB döneminde Berlin’de ajanlık yapmıştı. Anadili gibi Almanca biliyordu. Merkel ise akıcı Rusça konuşuyordu. İkisi de birbirinin düşünce yapısını aşağı yukarı tanıyordu.

Trump ve Merkel, Putini durdurabilir miydi

ARABULUCU OLUR MU

16 yıllık iktidarında pek çok krizden çıkış yolunun bulunmasında etkili olan Merkel için şimdi derler ki, ‘arabulucu’ olsun. Hatta Almanya’da bunu gündeme getiren siyasetçiler de var. İyi de, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayan Merkel bir kez daha Putin ile aynı ortamda bulunmak ister mi?

KÖPEKLE KORKUTMUŞTU

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ASLINDA Putin-Merkel ilişkisi epey travmatik başlamıştı. Rusya lideri Putin, Merkel’in köpeklerle arasınin iyi olmadığını öğrenmişti. Merkel’i 10 yıl kadar önce köpek ısırmıştı. Putin de bu zaaftan haberdar olmuş, Merkel’e başbakan olarak Moskova’ya ilk ziyaretinde tüylü köpek oyuncağı hediye etmişti. Bir yıl sonra ise Putin işi daha da öteye götürüp Merkel’in Soçi ziyaretinde siyah Labrador Koni’yi odaya almıştı. Alman heyeti Merkel’i tedirgin eden bu duruma tepki göstermişti.

Trump ve Merkel, Putini durdurabilir miydi

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