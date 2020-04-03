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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 20:41,Son Güncelleme:/

Trump ve Macron telefonda görüştü

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Trump ve Macron telefonda görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, Fransa, Çin, Rusya ve İngiltere) arasında yakın zamanda toplantı yapılmasını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün, Kovid-19 salgınındaki son gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Macron'a Kovid-19 salgınında ülkesinde yaşamını yitirenlerden dolayı başsağlığı diledi ve ABD'nin Fransa'nın yanında olduğunu vurguladı.

Ayrıca iki lider, Kovid-19'un yenilmesi, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için BM nezdindeki iş birliğinin artırılması adına BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinin yakın zamanda toplanmasını görüştü.

Görüşmede, önemli bölgesel ve ikili konular da konuşuldu.

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