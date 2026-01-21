Trump ve Macron arasında kavga büyüyor: Fransa'dan Grönland adımı

Haberin Devamı

Danimarka’nın öncülüğünde düzenlenen ortak tatbikata katılmak üzere geçtiğimiz hafta Grönland’a askeri personel gönderen Fransa, adada NATO tatbikatı gerçekleştirilmesini talep etti. Fransız yetkililer bu adımın, Danimarka ile güvenlik işbirliği çerçevesinde atıldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Paris'te bir G7 zirvesi düzenlenmesi teklifini reddeden Trump ise 22 Ocak'taki toplantıya katılmayacağını bildirerek, Fransa'da siyasi durumun yakında değişeceği iddiasını yineledi.

Fransa lideri Macron, sağlık sorunları nedeniyle Davos Zirvesi'nde güneş gözlükleriyle konuşma yaptı. Elysee Sarayı, Macron'un sağlık sorunu yaşadığını doğruladı ancak detay vermedi.

Haberin Devamı

FRANSA, GRÖNLAND'DA ASKERİ TATBİKAT ÖNERDİ

CNN International'ın haberine göre, Fransa, Grönland’da bir NATO tatbikatı düzenlenmesini istediğini açıkladı. Elysee Sarayı, Fransa’nın Grönland'da askeri tatbikata katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Fransa'nın kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos Zirvesi'nde Grönland tartışmasını açmaya hazırlandığı bir döneme denk geldi. Trump, son günlerde Grönland'ın ABD'ye verilmesi talebini sıkça dile getiriyordu. Trump’ın çıkışları, NATO ittifakında gerilime yol açtı.

NATO tatbikatları, bir NATO komutanı tarafından planlanıyor ve birkaç subayın katıldığı sınırlı faaliyetlerden, uçaklar, donanma gemileri, topçu birlikleri, zırhlı araçlar ve binlerce askerin yer aldığı tam ölçekli muharebe senaryolarına kadar farklı kapsamlarda olabiliyor.

NATO ülkeleri tatbikatlara asker, teçhizat ya da çeşitli destek unsurlarıyla taahhütler sunuyor. NATO tatbikatlarına katılan ülkeler, askeri faaliyetlerini kendileri finanse ediyor.

MACRON'UN DAVETİNE RET

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, Macron'un 22 Ocak'ta Paris'te düzenlenmesini önerdiği G7 toplantısına katılmayacağını belirtti.

Haberin Devamı

Macron'un Paris'te G7 ülkeleri arasında düzenlemeyi teklif ettiği toplantıya katılmayacağını belirten Trump, "Çünkü biliyorsunuz, Emmanuel uzun süre orada olmayacak. Fransa'da uzun vadeli bir durum yok. O benim arkadaşım. İyi bir adam. Macron'u severim ama o uzun süre orada kalmayacak." diye konuştu.

'ABD OLMADAN, NATO ÇOK GÜÇLÜ OLMAZ'

Trump, NATO'nun ABD olmadan "çok da güçlü olmayacağını" öne sürdü. Kendisi göreve geldikten sonra NATO'nun "daha iyi bir hal aldığını" öne süren Trump, NATO ile iyi ilişkilerinin olduğunu bildirdi.

NATO'nun "ABD'nin gücü oranında güçlü olduğunu" savunan Trump, "Eğer biz NATO'nun yanında olmazsak, NATO çok güçlü olmaz." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

MACRON VE TRUMP ARASINDA GAZZE TARTIŞMASI

Le Monde'un haberinde, Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Trump'tan gelen davete sıcak bakmadığı iddia etmişti.

Gazetecilerin Macron'a ilişkin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine ABD Başkanı Donald Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." açıklamasında bulunmuştu.

FRANSIZ ASKERLERİ GRÖNLAND'A GÖNDERİLDİ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Ocak'ta da Grönland'da düzenlenen müşterek tatbikatlara katılmak için gönderilen Fransız askerlerinin bölgeye varmak üzere yolda olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtmişti. Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeğine davet etti.

MACRON'UN MESAJLARINI PAYLAŞMIŞTI

Trump ayrıca ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsünü yayınlamıştı.

Macron'un Trump'a mesajında, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum." demişti.