Trump ve Kremlin'den karşılıklı kritik açıklamalar

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Moskova saati ile 22.30'da Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleşeceği duyurulan toplantıya ilişkin karşılıklı açıklamalar yapıldı.

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin %25 ihtimalle kötü geçeceğini belirtti. İyi geçme ihtimalinin de %25 olduğunu ifade eden Trump, görüşmeden hemen ateşkes çıkamayacağını vurguladı ve bu görüşmenin iyi geçmesi halinde ikinci görüşmenin olacağını söyledi.

Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıklayan Trump, Rusya ve Ukrayna’nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Putin'in anlaşmaya varacağını düşünüyorum. Hemen ateşkes sağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Görüşme kötü geçerse kimseyi aramayacağım. Sınırlar ve topraklar konusunda bir alışveriş olacak. Anlaşmaya varamazsak yaptırım uygulayacağım."

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Putin görüşmesine ilişkin "Trump, Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için eldeki tüm imkanları kullanmak istiyor" dedi.

KREMLİN: AVRUPA'DAN MAKUL BİR YANIT BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Rus heyetinin Trump-Putin görüşmesi için yola çıktığı belirtilirken ABD Başkanı Donald Trump ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin sonuçlarına ilişkin bir rapor yayınlanmasının beklenmediğini açıkladı.

Peskov, görüşme sonrası düzenlenecek basın toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Rusya lideri Putin'in görüşmede varılan anlaşma ve mutabakatları özetleyeceğini kaydetti.

Peskov, "Putin ve Trump diyaloğa hazır ve zorlu konuları görüşecekler. Alaska'da yapılacak görüşmenin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur. Şu anda Rusya ve ABD, Ukrayna sorununu tartışıyor. Ukrayna'nın bu konudaki görüşünün, ilerleyen aşamalarda ele alınması mümkün. Başkanların, sorunları diyalog yoluyla çözme yönünde gösterdikleri olumlu siyasi iradeden yola çıkıyoruz. Moskova, Trump'ın sorunları çözme konusundaki alışılmadık yaklaşımını takdir ediyor. Trump, diplomatik yollarla barışa ulaşmaya gerçekten istekli görünüyor. Ancak Avrupa'dan makul bir yanıt beklemek mümkün değil. Karşılıklı siyasi irade şu anda yetersiz." açıklamasında bulundu.