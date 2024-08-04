Trump ve Harris arasında ilk kriz! Tartışma kanalında anlaşamadılar...

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ABD Başkan adayı Trump, yaptığı açıklamada, “FoxNews ile 4 Eylül Çarşamba günü Kamala Harris ile münazara yapmak üzere anlaştım. Münazara daha önce ABC kanalında Uykucu Joe Biden'a karşı planlanmıştı ancak Biden'ın artık katılımcı olmayacağı ve benim de ABC Network ve George Slopadopoulos'a karşı dava açmam dolayısıyla bir çıkar çatışması yaratması nedeniyle iptal edildi. FoxNews Münazarası büyük Pensilvanya eyaletinde, belirlenecek bir bölgede yapılacaktır. Münazaranın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak ve kurallar, partisi tarafından korkunç bir şekilde muamele gören Uykucu Joe ile yaptığım münazaranın kurallarına benzer olacak” dedi.

HARRİS: 10 EYLÜL’DE ORADA OLACAĞIM

Biden, adaylıktan çekilmeden önce yapılacak tartışma programı 10 Eylül 2024’te ABC’de yapılacaktı. ABD Başkan adayı Harris, Trump’ın paylaşımını da etiketleyerek, “Herhangi bir zaman, herhangi bir yerin 'belirli bir zaman, belirli bir güvenli alana’ dönüşmesi ilginç. Kabul ettiği gibi 10 Eylül'de orada olacağım. Umarım onu orada görürüm” dedi.

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Kamala Harris’in bu paylaşımının altında sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu Trump’ı savundu. Sosyal medya kullanıcıları, 10 Eylül’deki tartışma programının Biden ile yapılan bir anlaşma olduğunu belirterek, “Trump Kamala ile değil Biden ile tartışmayı kabul etti” ifadelerini kullandı.