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Trump ve Frederiksen Grönland için kavga etmiş

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#Trump#Frederiksen#Grönland
Trump ve Frederiksen Grönland için kavga etmiş
Yunus Paksoy
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 07:00

İngiliz Financial Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesinde Grönland konusunda kavga etti.

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Gazetenin ulaştığı ve görüşmeye ilişkin bilgi verilen beş üst düzey Avrupalı yetkili, görüşmenin “çok kötü” geçtiğini söyledi. Frederiksen, Grönland’ın “satılık olmadığını” belirtirken, Danimarka Başbakanı’nın adada ABD için yeni askeri üslerin kurulması ve maden çıkarma konusunda ABD ile daha fazla işbirliği teklifine rağmen Trump’ın “saldırgan ve agresif” bir tavır takındığı iddia edildi. ABD’nin 47’nci Başkanı, daha göreve başlamadan Danimarka’ya bağlı özerk Grönland’ın ABD’ye katılması gerektiğini söylemişti. Trump, Grönland’ın ele geçirilmesi konusunda Danimarka’nın muhalefet yaratması durumunda ek gümrük vergilerini gündeme getirmiş ve adanın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanma olasılığını da ihtimal dışı bırakmamıştı. Trump bu ay içinde “Ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız olduğundan Danimarka’nın buradan vazgeçmesi gerekir” demişti. Yemin töreninden sonra da Oval Ofis’te yine Grönland hakkında konuşan Trump, “Eminim Danimarka yola gelecek” yorumunda bulunmuştu.

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#Trump#Frederiksen#Grönland

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