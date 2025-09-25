Trump ve Erdoğan görüşmesi dünya basınına damga vurdu: F-35'ler ve savunma anlaşmaları masadaydı! Dikkat çeken rozet detayı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider, Oval Ofis'te gerçekleştirdikleri görüşme öncesinde basına yaptıkları açıklamalarda, ikili ilişkileri ve küresel meseleleri masaya yatıracaklarını duyurdu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray’da resmi törenle karşıladı. Beyaz Saray'ın bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için tören kıtası hazır bulundu.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte basın toplantısına geçti.

Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısında uğurladı.

Cumhurbaşkanı ile olan uzun süreli dostluğuna vurgu yapan Trump ise Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğu savunma sistemleri konusunda olumlu bir sonuca varacaklarına inandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel meselelerde oynayabileceği role dikkat çekti.

Dünya basınına göre görüşme, Biden yönetiminin ardından Washington-Ankara hattındaki ilişkilerin yeniden canlanması açısından büyük önem taşıyor. Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk yapabileceğine inandığını vurgulayan uluslararası medya, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini kaydetti. Haberlerde, Trump ve Erdoğan'ın savunma alanında kapsamlı anlaşmaları masaya yatıracağı bilgisi paylaşıldı.

ABC NEWS: TRUMP SAVAŞ UÇAĞI ROZETİ TAKTI

ABC News, Trump ve Erdoğan'ın savunma sanayisi alanında çeşitli başlıkları görüşeceğini belirtti. Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede Türkiye'ye Amerikan savaş uçağı satışını ele alacakları aktarıldı.

Trump'ın F-35'lerin görüşüleceği toplantıya bir savaş uçağı rozeti takarak katıldığını vurgulayan ABC News, ABD Başkanı'nın, "(Erdoğan'ın) Başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini paylaştı.

KATHIMERINI: F-35 VE PATRIOT GÖRÜŞMELERİNDE OLUMLU HAVA

Yunan gazetesi Kathimerini, görüşmede savunma sanayinin merkezde olduğunu ifade etti. Haberde, Trump'ın "F-35'ler ve Patriot'lar hakkında konuşacağız ve olumlu bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" dediği belirtildi. Trump'ın, Erdoğan'ı "güçlü fikirleri olan bir adam" olarak tanımladığı ve kendisini sevdiğini eklediği kaydedildi.

Haberde, Trump'ın Türkiye'yi yeniden F-35 programına dahil etmek için adım atabileceği söylendi. Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Türkiye'nin F-35 ve F-16 konusunda ABD ile anlaşabileceği açıklandı.

Kathimerini, Ukrayna savaşına ilişkin "Putin durmalı" çağrısını yineleyen Trump'ın, Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceği görüşüne dikkat çekti. Haberde, ABD Başkanı'nın Erdoğan için söylediği "Herkes ona saygı duyuyor" açıklamasına da yer verildi.

WASHINGTON POST: İLİŞKİLERİ CANLANDIRMA FIRSATI

Washington Post gazetesi, Trump'ın Erdoğan'ı değerli bir müttefik olarak gördüğünün altını çizdi. Gazete, görüşmede F-35 ve F-16 uçaklarına dair savunma sanayii anlaşmalarının ele alınacağını bildirdi. Haberde ayrıca, iki liderin Suriye konusundaki yakınlığı da vurgulanarak, görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri canlandırmak için bir fırsat olduğu vurgulandı.

CNN INTERNATIONAL: ERDOĞAN'DAN UKRAYNA'DA ARABULUCULUK BEKLENTİSİ

CNN International ise haberinde Trump'ın, Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde oynayabileceği role ilişkin beklentilerini öne çıkardı. Haberde, Trump'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki tarafça da çok saygı gördüğünü" söylediğine dikkat çekildi. CNN, Trump'ın, Erdoğan'ın "büyük bir etkiye" sahip olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın Rusya'yı "kağıttan kaplan" olarak nitelemesi ve Putin'in durması gerektiği yönündeki açıklamalarına da yer verildi. CNN Trump'ın, Ukrayna'da Rusya'nın önemli bir toprak kazanamadığı yönündeki değerlendirmesini de öne çıkardı.

Haberde, Trump'ın Erdoğan'ı Suriye'de Esad rejimine karşı verilen mücadeledeki rolünden ötürü takdir ettiği belirtildi. Trump'ın, "Suriye'nin eski liderinden kurtulma mücadelesinde Erdoğan'ın başarılı olduğunu" dile getirdiği kaydedildi.

STERN: TRUMP, ERDOĞAN'IN ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU YAPTI

Alman Stern dergisi basın toplantısında; Suriye, F-35'ler ve Ukrayna-Rusya savaşının konuşulduğunu belirtti. Haberde, Trump'ın bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki taraf arasında arabuluculuk rolü oynayabileceğini söylediği vurgulandı.

Stern, ABD Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir barış anlaşması üzerinde "büyük bir etkiye" sahip olabileceğini ifade ettiğini bildirdi. Haberde Trump'ın "Herkes ona saygı duyuyor" dediği aktarıldı.

NBC NEWS: TRUMP ERDOĞAN'IN BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

NBC News, savunma sanayii iş birliklerine dair beklentilerin yüksek olduğunu açıkladı. Trump'ın Erdoğan ile F-35 ve F-16'ları görüşeceği aktarılan haberde, ABD ve Türkiye arasında yüksek ihtimalle anlaşma sağlanacağı ifade edildi.

SKY NEWS: GAZZE'DE ANLAŞMA VE UKRAYNA'DA ARABULUCULUK UMUDU

İngiliz Sky News kanalı, görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna'nın gündeme geldiğini bildirdi. Haberde, Trump'ın Erdoğan'ın Zelenskiy ve Putin'i müzakere masasına getirebileceğine olan inancını bir kez daha vurguladığını yazdı. Türkiye'nin İstanbul'da daha önce ev sahipliği yaptığı barış görüşmelerine atıfta bulunuldu.

Ayrıca haberde, Trump'ın, Filistin liderinin BM konuşmasının ardından Gazze'de 'bir tür anlaşmanın' yakın olduğunu düşündüğü aktarılarak, "Rehineleri geri almak istiyoruz" dediği kaydedildi.

APNEWS: ERDOĞAN'LA DOSTLUKLARI DEVAM ETTİ

Associated Press (AP) haber ajansı, liderlerin bir anlaşmaya varacaklarını düşündüğünü belirtti. Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile F-35'lerden Suriye'ye kadar pek çok başlığı görüşeceğini ifade eden AP, Ankara ile Washington'un ortak bir zeminde buluşmayı umduğunu söyledi.

Haberde, Trump'ın 2020 seçimlerini 'hileli' olarak kaybetmesinin ardından da Erdoğan ile dostluklarının devam ettiğini ve bunu değerli bulduğunu dile getirdiği aktarılarak, "Trump, Erdoğan'ın sürgünde de dostu olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.