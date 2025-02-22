Trump ve ekibi Zelenski’ye taktı: Sesini azalt anlaşmayı imzala

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik kamuoyu önünde oldukça ağır açıklamalar yapmaya devam ederken, Trump’ın ekibi de Zelenski’yi tehditvari açıklamalarla hedef alıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, önceki gün yaptığı açıklamalarda Zelenski’nin Trump’ın canını çok sıktığını belirtti.

MASAYA GERİ DÖNMELİ

“Başkan Zelenski şu anda Başkan Trump’ın canını açıkça çok sıkmış durumda. Masaya gelmemiş olması, sunduğumuz bu fırsatı değerlendirmeye istekli olmamasından ötürü. Sanırım sonunda o noktaya gelecek ve umarım çok çabuk gelir” diyen Waltz, geçen hafta Almanya’nın Münih şehrinde Zelenski’nin önüne konulan “değerli madenler anlaşmasından” bahsediyordu. Sızan bilgilere göre ABD ekibi Zelenski’nin önüne “Sevr Antlaşması” gibi bir kâğıt koyarak Ukrayna’nın tüm mevcut ve gelecek yeraltı kaynaklarının yüzde 50’sinin ABD’ye verileceği bir anlaşma dayatmak istedi. Zelenski ise bu anlaşmanın “Amerikan güvenlik garantileri” çerçevesinde olmasını istiyor.

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HEDEF TAHTASI OLDU

Waltz ayrıca Zelenski’nin “sesini azaltması” gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Anlaşmaya şöyle dikkatlice bir bak ve o anlaşmayı imzala.” Zelenski’ye yönelik zorbalık seviyesine ulaşan açıklamalar bu hafta Başkan Trump ile başlamıştı. Salı günü Zelenski’nin Rusya savaşını “hiç başlatmaması” gerektiğini ve oy oranının yüzde 4’e düştüğünü öne süren Trump, ertesi gün de Zelenski’nin “seçim yapmayan bir diktatör” olduğunu öne sürmüştü.

MUSK DA SALDIRIYOR

Trump’ın sağ kolu gibi görev yapan dünyanın en zengin adamı Elon Musk da Zelenski’ye saldırmakla meşgul. Perşembe günü X hesabı üzerinden “Zelenski Ukrayna halkı tarafından gerçekten sevilseydi, seçimlere giderdi” diyen Musk, Trump’ın Zelenski’yi bu hafta Riyad’daki ABD-Rusya zirvesine davet etmemekte haklı olduğunu belirtti. Musk ayrıca “Ukraynalı askerlerin ölü bedenleriyle beslenen iğrenç, devasa yolsuzluk makinesinden bağımsız olarak barışı sağlamakta haklı” dedi.

KİŞİSEL HUSUMETİ Mİ VAR

ABD’nin 47’nci Başkanının Zelenski’ye yönelik düşmanca açıklamalarının arkasında yıllar öncesine dayanan bir husumet olup olmadığı da konuşuluyor. Trump’ın ilk döneminde Ukrayna ile anlaşmazlığı, ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden ile üzerineydi. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Biden ailesinin Ukrayna’daki iş bağlantılarını, özellikle Hunter’ın Burisma adlı enerji şirketindeki rolünü ve babasının o dönemki Başkan Yardımcılığı pozisyonunu kötüye kullanıp kullanmadığını soruşturmasını istemişti. Bu, 2019’da Trump’ın Zelenski ile yaptığı bir telefon görüşmesinde ortaya çıkmıştı ve Trump’ın Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımı bu soruşturmaya bağladığı iddia edilmişti. Bu olay, Demokratlar tarafından görevin kötüye kullanılması iddiasıyla Trump’ın azil sürecine yol açan ana nedenlerden biri olmuştu.

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TRUMP’TAN SKANDAL ‘GAZZE’ AÇIKLAMASI: ‘İSRAİL NEDEN VAZGEÇTİ’

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına Gazze Şeridi’ne ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Trump, röportajda Gazze Şeridi’ni ele geçirme planının “gerçekten işe yaradığını” iddia ederek bu konuda baskı yapmayacağını öne sürdü. Trump, “Bu benim planım. Gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum ama zorlamayacağım. Sadece arkama yaslanıp tavsiyelerde bulunacağım” dedi. Trump, Ürdün ve Mısır’ın Gazze önerisine karşı çıktığı için şaşırdığını da belirtti. İki ülkeye de yılda milyarlarca dolar ödüyoruz diyen Trump, Gazze için de “Burası harika bir yer. İsrail’in bundan neden vazgeçtiğini bilmiyorum” sözlerini dile getirdi. Trump defalarca ABD’nin Gazze’yi “devralması” ve bölgeyi “Ortadoğu’nun Riviera’sı” haline getirme çağrısında bulunmuş, bu söylemler başta Arap ülkeleri tarafından etnik temizlik anlamına geldiği gerekçesiyle reddedilmişti.

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Gözden Kaçmasın Ahmet Hakan yazdı: Yıkılan Amerika klişeleri Haberi görüntüle

ABD, KİEV’E YENİ METİN SUNDU

ABD’nin Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna’ya verdiği destek karşılığında Washington’un tazminat olarak talep ettiği milyarlarca dolarlık nadir elementler anlaşmasının Ukrayna lideri Zelenski tarafından geçen hafta geri çevrilmesi üzerine dün ABD’nin anlaşmayı revize ederek Kiev’e ilettiği bildirildi. Ukrayna basınına göre, yeni anlaşma metni Trump’ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg tarafından Zelenski’ye iletildi. Önceki gün Kellogg ile Kiev’de görüşen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “ABD Başkanı Trump’ın zamanın bize karşı çalıştığı görüşüne ben de katılıyorum. Elimizi olabildiğince çabuk tutacağız. Ukrayna yönetimi ve halkı savaşın bitmesini bu dünyada en çok isteyen taraf. Tabii ABD ile Ukrayna ilişkilerinde ekonomik işbirliğinin yanı sıra bizim güvenliğimizin garanti edilmesi de olmalı” açıklamasını yapmıştı. (Nerdun HACIOĞLU)