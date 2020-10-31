Trump ve Biden kritik eyaletlerden Florida’da

Trump, önceki gün programına Florida’nın Tampa kentinde başladı. Buradaki mitinginde Trump’a eşi Melania da eşlik etti. First lady Melania Trump, konuşmasında, COVID-19 salgınına karşı aşı çalışmalarında Demokratların tavrını eleştirerek, “Aşı konusu partizan bir konu değildir. Bir aşının üretilmesini desteklemiyorsanız Amerikan halkının sağlığını da desteklemiyorsunuz demektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump ise Demokratların COVID-19 salgınını siyasi çıkarları için kullandığını belirterek, “Biz yakında aşıyı dağıtacağız” dedi. Biden da Tampa’da bir miting düzenledi. Oy istikametleri belli diğer eyaletlere göre Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında el değiştirdiği bilinen Florida’nın tercihi Trump ve Biden’ın kaderini belirleyecek. ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 4 gün kala anketler, Demokrat Joe Biden’ın yaklaşık 7 puan önde olduğunu gösteriyor. Ancak 2016’daki seçim sürecini hatırlatan bazı analistler, Cumhuriyetçi Donald Trump’ın kazanma şansının halen sürdüğünü belirtiyor.

SİLAH REYONLARI YENİDEN DOLDU

Bu arada seçime günler kala Philadelphia’da bir siyah Amerikalının polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve yağma eylemleri üzerine silah satışına ara veren dev market zinciri Walmart, bu kararından geri adım attı ve reyonlarını yeniden doldurdu. Silah karşıtları kararı “büyük bir hata” olarak nitelerken, silah satışının ülkede bu yıl rekor seviyeye ulaşmış olması seçim öncesinde endişeleri arttırıyor.