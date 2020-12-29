MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump ‘utanç verici’ dediği paketi onayladı
GeriDünya Trump ‘utanç verici’ dediği paketi onayladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump ‘utanç verici’ dediği paketi onayladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump ‘utanç verici’ dediği paketi onayladı
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kısmen kapanması tehlikesini de doğuran 1.4 trilyon dolarlık federal bütçeyi sonunda onayladı.

Trump, ülkedeki 14 milyon işsizi ilgilendiren 900 milyar dolarlık koronavirüs ekonomik destek paketine de onay vermiş oldu. Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Trump’a baskısı sonucu, Beyaz Saray, Başkan’ın paketi imzaladığını açıkladı. Trump, Noel ve yeni yıl tatili için bulunduğu Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde paketi imza attı.

600 DOLAR NAKİT YARDIM

Buna göre, yıllık geliri 2019’da 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak. Koronavirüse en çok kurban veren ülke konumundaki ABD’de, ekonomi de salgından çok sert etkilendi. Trump, pakette işsizlere yönelik 600 dolarlık nakit para yardımını ‘utanç verici’ olarak nitelendirerek, bunun 2 bin dolara çıkartılmasını istemişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle