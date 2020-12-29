Trump ‘utanç verici’ dediği paketi onayladı

Trump, ülkedeki 14 milyon işsizi ilgilendiren 900 milyar dolarlık koronavirüs ekonomik destek paketine de onay vermiş oldu. Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Trump’a baskısı sonucu, Beyaz Saray, Başkan’ın paketi imzaladığını açıkladı. Trump, Noel ve yeni yıl tatili için bulunduğu Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde paketi imza attı.

600 DOLAR NAKİT YARDIM

Buna göre, yıllık geliri 2019’da 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak. Koronavirüse en çok kurban veren ülke konumundaki ABD’de, ekonomi de salgından çok sert etkilendi. Trump, pakette işsizlere yönelik 600 dolarlık nakit para yardımını ‘utanç verici’ olarak nitelendirerek, bunun 2 bin dolara çıkartılmasını istemişti.