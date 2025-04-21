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Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar

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#Trump#ABD#Rusya
Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 00:30

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmasını umduğunu belirterek, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar" dedi.

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Trump, Truth Social platformundan, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes uygulayan Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma yapılmasını teşvik eden bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı paylaşımında, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. İkisi de sonrasında ABD ile büyük ticaret yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak." ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, savaşmak veya servet değerinde kazanç elde edecek ticaret yapmak arasında tercih sunan Trump, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, "taraflardan birinin bu işi zorlaştırması durumunda" ateşkes görüşmelerinden vazgeçebileceği mesajını vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuş, Zelenskiy ise bugün yaptığı açıklamada, Rusya'yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.

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#Trump#ABD#Rusya

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