×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de deprem etkisi yaratan karar: Trump Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörünü görevden aldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Tim Haugh
ABDde deprem etkisi yaratan karar: Trump Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörünü görevden aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 08:12

ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü General Tim Haugh'un görevden alındığı bildirildi. Senatör Mark Warner ve Demokrat Kongre Üyesi Jim Himes karar tepki gösterirken, ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın dün, aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile Oval Ofis'te görüşmesinin, görevden alma kararında etkili olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

ABD'li Washington Post gazetesinin ismi paylaşılmayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre,  ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü General Tim Haugh ile yardımcısı Wendy Noble görevlerinden alındı.

General Haugh aynı zamanda Pentagon'un saldırı ve savunma amaçlı siber operasyonlarını yürüten ABD Siber Komutanlığı'nın da başındaydı.

ABDde deprem etkisi yaratan karar: Trump Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörünü görevden aldı


Şubat 2024'te atanan Haugh, bundan önce Siber Görev Gücü komutanlığı da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli hükümet görevinde bulundu.

Haugh'un Siber Komutanlıktaki yardımcısı Korgeneral William J. Hartmann, bir süre NSA'nın geçici direktörlüğünü üstlenecek.
ABDde deprem etkisi yaratan karar: Trump Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörünü görevden aldı

Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ABD'nin en gizli elektronik istihbarat kurumu. Kritik kurumdaki görevden alma ABD basınında büyük yankı uyandırdı.

NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sözcüsü Sean Parnell konu hakkındaki sorulara cevap vermezken, gazeteye konuşan kaynaklar da görevden almanın nedenini bilmediklerini söylediler.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile Oval Ofis'te görüşmesinin, görevden alma kararında etkili olduğu aktarıldı.
ABDde deprem etkisi yaratan karar: Trump Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörünü görevden aldı

TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI

Haberin Devamı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, söz konusu görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Warner, "ABD'nin benzeri görülmemiş siber tehditlerle karşı karşıya olduğu bir zamanda, (Haugh'u) kovmak Amerikalıları nasıl daha güvende kılacak?" dedi.

Demokrat Kongre Üyesi Jim Himes de Haugh'un görevden alınmasından “derin rahatsızlık” duyduğunu belirtti. Himes sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “General Haugh yasalara uyan ve ulusal güvenliği ön planda tutan, dürüst ve açık sözlü bir lider. Korkarım ki yeni yönetimde kovulmasına yol açabilecek nitelikler tam da bunlar” ifadelerini kullandı.

ABDde deprem etkisi yaratan karar: Trump Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörünü görevden aldı

BÜYÜK SARSINTILARA YOL AÇAN GÖREVDEN ALMALAR

Haberin Devamı

Ocak ayında görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, orduda büyük sarsıntılara yol açacak bazı değişikliklere gitti. Şubat ayında Genelkurmay Başkanı Charles Brown ani bir kararla görevden alındı. Brown'ı Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife takip etti.

Gözden KaçmasınGüney Korede beklenen karar geldi: Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoonun azline karar verdiGüney Kore'de beklenen karar geldi: Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon'un azline karar verdiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Donald Trump#Tim Haugh

BAKMADAN GEÇME!