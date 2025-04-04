ABD'de deprem etkisi yaratan karar: Trump Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörünü görevden aldı

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ABD'li Washington Post gazetesinin ismi paylaşılmayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü General Tim Haugh ile yardımcısı Wendy Noble görevlerinden alındı.



General Haugh aynı zamanda Pentagon'un saldırı ve savunma amaçlı siber operasyonlarını yürüten ABD Siber Komutanlığı'nın da başındaydı.



Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ABD'nin en gizli elektronik istihbarat kurumu. Kritik kurumdaki görevden alma ABD basınında büyük yankı uyandırdı.

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Şubat 2024'te atanan Haugh, bundan önce Siber Görev Gücü komutanlığı da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli hükümet görevinde bulundu.Haugh'un Siber Komutanlıktaki yardımcısı Korgeneral William J. Hartmann, bir süre NSA'nın geçici direktörlüğünü üstlenecek.Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sözcüsü Sean Parnell konu hakkındaki sorulara cevap vermezken, gazeteye konuşan kaynaklar da görevden almanın nedenini bilmediklerini söylediler.ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile Oval Ofis'te görüşmesinin, görevden alma kararında etkili olduğu aktarıldı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, söz konusu görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Warner, "ABD'nin benzeri görülmemiş siber tehditlerle karşı karşıya olduğu bir zamanda, (Haugh'u) kovmak Amerikalıları nasıl daha güvende kılacak?" dedi.



Demokrat Kongre Üyesi Jim Himes de Haugh'un görevden alınmasından “derin rahatsızlık” duyduğunu belirtti. Himes sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “General Haugh yasalara uyan ve ulusal güvenliği ön planda tutan, dürüst ve açık sözlü bir lider. Korkarım ki yeni yönetimde kovulmasına yol açabilecek nitelikler tam da bunlar” ifadelerini kullandı.



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Ocak ayında görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, orduda büyük sarsıntılara yol açacak bazı değişikliklere gitti. Şubat ayında Genelkurmay Başkanı Charles Brown ani bir kararla görevden alındı. Brown'ı Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife takip etti.