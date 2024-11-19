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Trump, Ulaştırma Bakanlığı'na TV yıldızını aday gösterdi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Sean Duffy
Trump, Ulaştırma Bakanlığına TV yıldızını aday gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 16:47

ABD Başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanlığı'na eski Kongre üyesi ve TV yıldızı Sean Duffy'yi aday gösterdiğini açıkladı. Trump, söz konusu açıklamada, "Wisconsin eyaletinin eski Kongre üyesi Sean Duffy'nin Ulaştırma Bakanı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanlığına eski Kongre üyesi Sean Duffy'yi aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, söz konusu açıklamada, "Wisconsin eyaletinin eski Kongre üyesi Sean Duffy'nin Ulaştırma Bakanı olarak aday gösterildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Duffy'nin kariyerine Wisconsin Bölge Savcısı olarak başladığını ve daha sonra Wisconsin'in 7. Kongre Bölgesi için ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildiğini kaydeden Trump, Duffy'nin Kongre'deki görevi sırasında gerçekleştirdiği çalışmaları aktardı.

Trump, "Duffy, Amerika'nın otoyollarını, tünellerini, köprülerini ve havaalanlarını yeniden inşa ederken mükemmellik, yeterlilik, rekabetçilik ve güzelliğe öncelik verecek. Limanlarımızın ve barajlarımızın ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmadan ekonomimize hizmet etmesini sağlayacak ve pilotlar ile hava trafik kontrolörleri için ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı’ ortadan kaldırarak gökyüzümüzü tekrar güvenli hale getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Duffy'nin FoxNews'in yıldızı Rachel Campos-Duffy'nin eşi ve dokuz çocuk babası olduğuna da işaret eden Trump, Sean Duffy'nin, ailelerin güvenli ve gönül rahatlığıyla seyahat edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiğini vurguladı.

Trump, Duffy'nin deneyimini ve Kongre'de uzun yıllar boyunca kurduğu ilişkileri, ABD'nin altyapısını korumak ve yeniden inşa etmek ile "seyahatin altın çağını başlatma" misyonunu yerine getirmek için kullanacağını, güvenlik, verimlilik ve yeniliğe odaklanacağını, tüm Amerikalılar için seyahat deneyimini büyük ölçüde yükselteceğini bildirdi.

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#ABD#Trump#Sean Duffy

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