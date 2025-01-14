Trump, Ukrayna’yı gözden mi çıkarıyor

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Rusya-Ukrayna savaşını kısa sürede bitirme sözü veren ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden’dan devralmasına bir hafta kala Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz vasıtasıyla Ukrayna’ya acı mesajlar vermeye başladı.

‘KIRIM ARTIK RUSLARIN’

Waltz, Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte, “Ukrayna’nın savaşta kaybettiği toprakları tamamen geri alma hedefi gerçekçi olmaktan uzak. Kiev yönetiminin Rus askeri çizmesinin bastığı bir metrekare Ukrayna toprağının dahi bırakılmayacağını söylemesi hayal. Rusların Kırım Yarımadası’ndan geri çekileceğini düşünmek imkansız. Başkan Trump Kırım gerçeğini kabul ediyor. Dünyada geriye kalan ülkeler de bu gerçeği anlamaya başlıyor” dedi.

‘MÜZAKERE PAYI VAR’

Demeçte, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası dışında işgal altında bulunan Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgeleriyle ilgili kesin hüküm vermekten kaçınan Michael Waltz, bu bölgeler için Washington ile Moskova arasında hâlâ pazarlık imkânı bulunduğunu da ima etmiş oldu. Putin, savaşın en kanlı döneminde 2022 yılında aldığı kararla dört bölgeyi Rusya Federasyonuna bağlandığını ilan etmişti.

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ZİRVE BİRKAÇ AY SONRA

Waltz, Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in ilk zirve görüşmesinin hazırlıklarının birkaç ay sürebileceğini de belirtti. Waltz, “Liderler zirvesi elbette günün birinde yapılacak. Başkan Trump’a göre karşı tarafla ilişki ve diyalog kurmadan bir anlaşmaya varılamaz. Önümüzdeki aylarda temas köprüsü kurmuş olacağız. Olası Trump-Putin zirvesinin hangi ülke topraklarında gerçekleşeceğini konuşmak için şu an çok erken” ifadelerini kullandı.

KREMLİN: TÖRENİ BEKLİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Waltz’ın açıklamalarını kelime kelime incelediklerini belirterek “Son söylenenler ABD’nin Ukrayna savaşına bakış açısının değiştiği anlamına gelip gelmediğini bir hafta sonra göreceğiz. Şu anda hâlâ eski yönetim görev başında. Yeni ekibin 20 Ocak’tan sonra ne söyleyip ne yapacağına bakacağız” ifadesini kullandı.

TÜRK AKIMI POMPA İSTASYONUNA DRON SALDIRISI

ABD ile Rusya arasında afişe edilmeyen gizli pazarlıklar devam ederken Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Ukrayna’ya ait kamikaze dronlar 11 Ocak’ta Türkiye’ye Karadeniz üzerinden doğalgaz sağlayan “Türk Akımı” boru hattı pompa istasyonunu hedef aldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Ukrayna dron saldırısı Rusya’nın güneyde Krasnodar ilinde gerçekleşti. Burada “Türk Akımı” boru hattına gaz pompalayan “Russkaya” istasyonu 9 insansız hava aracının hedefi oldu. Ukrayna tarafından atılan dronların tamamı havada imha edildiği belirtilirken, dronlara ait birkaç parçanın yine de pompa istasyonuna düştüğü kaydedildi. Oluşan hasarın Türkiye’ye doğalgaz akışını etkilemediği ve hasarın kısa sürede giderildiği kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Ukrayna tarafından Rus enerji altyapısına yapılan saldırılardan çıkar sağladığını belirterek, “Kiev’in Krasnodar’daki istasyona saldırısı, uyguladığı enerji terörizminin devamıdır” dedi.

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ABD ile Rusya arasında afişe edilmeyen gizli pazarlıklar devam ederken Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Ukrayna’ya ait kamikaze dronlar 11 Ocak’ta Türkiye’ye Karadeniz üzerinden doğalgaz sağlayan “Türk Akımı” boru hattı pompa istasyonunu hedef aldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Ukrayna dron saldırısı Rusya’nın güneyde Krasnodar ilinde gerçekleşti. Burada “Türk Akımı” boru hattına gaz pompalayan “Russkaya” istasyonu 9 insansız hava aracının hedefi oldu. Ukrayna tarafından atılan dronların tamamı havada imha edildiği belirtilirken, dronlara ait birkaç parçanın yine de pompa istasyonuna düştüğü kaydedildi. Oluşan hasarın Türkiye’ye doğalgaz akışını etkilemediği ve hasarın kısa sürede giderildiği kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Ukrayna tarafından Rus enerji altyapısına yapılan saldırılardan çıkar sağladığını belirterek, “Kiev’in Krasnodar’daki istasyona saldırısı, uyguladığı enerji terörizminin devamıdır” dedi.