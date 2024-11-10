Trump Ukrayna’da savaşı bitirebilir mi

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ABD’de seçim kampanyası sırasında Ukrayna savaşını 24 saatte bitirme sözü veren Donald Trump’ın barış formülü savaşı bitirebilir mi? Ukrayna lideri Zelenski, olası bir toprak tavizini reddederken Rusya lideri Vladimir Putin, “Barış ancak benim şartlarımda olur” diyor. Trump’ın önereceği barış formülünün Avrupa ülkelerini de tatmin etmeyeceği konuşuluyor.

UKRAYNA MECLİSİ KARŞI

İlk plan taslağı basına sızar sızmaz anında eleştiri toplamaya başladı. Savaşın patlak vermesinden önce Minsk görüşmeleri sürecine katılan milletvekili Aleksander Merejko, “Kiev’in bu planı kabul etmesi mümkün değil. Trump modeli ateşkes ilanına razı olmamız uzun vadede savaşı kaybetmemiz anlamına gelir. Rusya ateşkes molasını kullanarak bir süre sonra daha büyük güçle üzerimize gelir” dedi. Putin tebrik için Trump’ı aramadı. Ukrayna’da savaşı bitirmek istiyorsa Trump’ın onu araması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Putin ayrıca ABD ile Rusya arasında Ukrayna savaşıyla ilgili yapılacak görüşmenin 2022 yılı öncesine geri dönüşü kesinlikle öngörmemesi gerektiğini ve çözümün cephedeki son duruma uygun olması gerektiğini söyledi.

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‘İSTANBUL SÜRECİ’ DEDİ

Hafta içi Rusya’nın güneyinde Soçi şehrinde yapılan “Valday” düşünce kulübü toplantısında konuşan Putin, “Trump’ın zaferini kutluyorum. Önceden söylediğim gibi biz Rusya olarak Amerikan halkı kimi seçerse onunla çalışmaya hazırız” dedi. Putin, “En kısa ve verimli müzakere planı 2022 İstanbul arabuluculuk masasında kararlaştırılan maddelere kalındığı yerden devam edilmesidir. Tabi sahada oluşan yeni gerçekler de göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kullandı. Putin Haziran ayında kendi formülünü açıklayarak “Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgeleri Rusya toprağı tanınmalı. Ukrayna’nın asla NATO’ya üye olmayacağı teminatı verilmeli” demişti.

‘KAYBEDEN UKRAYNA OLUR’

Ünlü Japon tarihçi Francis Fukuyama, Trump’ın planının Ukrayna için yenilgi anlamına geleceğini savundu. Financial Times gazetesine konuşan Fukuyama, “İş insanı zihniyetiyle hareket ederek savaşa çözüm bulma girişiminden en büyük zararı Ukrayna görür. Trump Zelenski’yi ikna etmek ve Putin’in belirli şartlarını kabul etmesi için askeri yardımı kesme baskısı yapması büyük hata olur” yorumunu yaptı. Biden yönetimi ABD’nin bu savaşla ilgili temel çizgisini “Ukrayna’nın onayladığı şartlarla Ruslarla konuşuruz” demişti. Trump’ın ilk hamlesi ise “Savaşan taraflara barış için baskı yapacağım” demesi dengeleri kökünden değiştiriyor.