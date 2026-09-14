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Trump Ukrayna savaşında başa döndü

Güncelleme Tarihi:

#Trump#SAVAŞ#Zelenski
Trump Ukrayna savaşında başa döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 07:00

ABD’de Başkan Trump yönetimi, Kiev’e yönelik tutumunu yeniden değiştirerek Moskova’nın toprak taleplerini içeren planına yaklaştı. Trump’ın Özel Temsilcisi Kushner, barış taslağının büyük ölçüde hazır olduğunu ancak Ukrayna’nın süreci tıkadığını açıkladı. Kremlin ise üçlü müzakere için kasım ayını işaret etti.

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Ukrayna savaşını 24 saatte durduracağının sözünü veren ancak yaklaşık iki yıldır çabalarına rağmen bunu başaramayan ABD Başkanı Donald Trump, ilk dönemki tavrına, Moskova’nın taleplerini içeren Rus planına dönüş yaptı. Trump’ın iki özel temsilcisinden biri olan damadı Jared Kushner, topraklarından taviz vermeyen Ukrayna’yı barışa giden yolu tıkamakla suçladı. Ukrayna’da savaşı durduracak anlaşmanın büyük ölçüde hazır olduğunu vurgulayan Kushner, “Ukrayna savaşında barış süreci şu an toprak meselesinde düğümlendi. Anlaşma büyük ölçüde hazır, ancak Ukrayna yönetimi Donbas bölgesinden geri çekilerek Ruslara taviz vermeyi kabul etmiyor, bu adımı atmıyor” dedi.

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MOSKOVA DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Kushner’in açıklamasına Rusya’nın tepkisi gecikmedi. Rusya Başkanı Vladimir Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov “Ukrayna toprak konusunda taviz vermesi durumunda barış yolunda önemli adım atılmış olur. Ancak ihtilafı yaratan geride kalan bir dizi unsur daha var” açıklamasını yaptı.

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ÜÇLÜ ZİRVE GÖRÜNDÜ

Washington ile Moskova el ele toprak tavizi için Kiev üzerinde baskıyı artırırken üçlü ABD-Rusya-Ukrayna görüşmesi de konuşulmaya başlandı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski üçlü masanın bir iki hafta içinde kurulabileceğini söylerken, Moskova da kasım ayına işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Önümüzdeki dönemde üçlü müzakere masası yeniden çalışmaya başlasa dahi biz ateşkes ilan etmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Üçlü görüşmenin nerede yapılacağına ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye’nin adı geçiyor.

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#Trump#SAVAŞ#Zelenski

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