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Trump: Ukrayna ile nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi

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#Donald Trum#ABD#Ukrayna
Trump: Ukrayna ile nadir elementler anlaşması yürürlüğe girdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 22:04

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı. Trump, “Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuşacağım” dedi.

Trump, anlaşmanın imzalanması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var” ifadelerini kullandı.

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#Donald Trum#ABD#Ukrayna

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