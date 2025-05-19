Trump Ukrayna için Putin’i arayacak

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Ukrayna savaşında taraflar, üç yıl aradan sonra ilk kez geçen hafta İstanbul’da doğrudan müzakere masasına otururken, Moskova yönetiminin savaşla ilgili karar alma mekanizmalarında Ukrayna yerine muhatap olarak işaret ettiği ABD’nin Başkanı Donald Trump, bugün Rusya lideri Vladimir Putin’i arayacağını söyledi. ABD Başkanı, bugün TSİ 17.00’de Putin’i arayacağını, ardından da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve çeşitli NATO liderleriyle görüşeceğini aktardı.

‘VERİMLİ BİR GÜN OLACAK’

Görüşmenin konusunun “her hafta iki taraftan da ortalama 5 bin kişinin ölümüne neden olan ‘kanbanyosunu’ bitirmek ve ticaret” olacağını belirten Trump, “Verimli bir gün olacağını umuyorum. Bir ateşkes sağlanacak ve hiç yaşanmaması gereken bu savaş sona erecek” ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Amerikan CBS kanalına görüşmenin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Başkan Trump, Rusya tarafıyla temasa geçerek Ukrayna konusunda Putin ile bir an önce zirve görüşmesi düzenlemek istiyor” diyen Rubio, “Bu zirve görüşmesi başlamadan önce Rusya atması gereken 30 günlük genel ve kapsamlı ateşkes ilan etmesi gerekiyor. Savaşı durdurma yönünde Rusya’dan net adım atılmaması halinde yeni yaptırımların uygulanması gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

PUTİN ŞARTLARINI SUNDU

Dün de Rusya lideri Putin, “Kremlin’in gazetecisi” olarak bilinen Pavel Zarubin’e röportaj vererek, Moskova’nın Ukrayna savaşındaki hedeflerini yineledi. “Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğümüz özel askeri harekâtın temel hedeflerinden biri orada yaşayan ve kendini Rus olarak gören, geleceğini Rusya ile bağlamak isteyen insanlara bu imkânı tanımaktır. Hangi bölgelerden bahsettiğim çok iyi biliniyor” dedi. “Ukrayna krizinin patlak vermesine yol açan temel nedenlerin ortadan kalkması lazım” diyen Rus lideri, “Kalıcı barışın sağlanması için gerekli ortamın oluşturulması lazım. Rusya güvenliği tam olarak teminat altına alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Putin’in Trump ile telefon görüşmesi öncesinde Ukrayna hakkında kullandığı ve geniş anlamlara çekilebilecek ifadeleri komşu ülkenin işgal altındaki bölgesini ele geçirmekten, tüm Ukrayna’yı kontrolü altına almaya kadar gidiyor. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması sözleriyle ise şimdiki Zelenski yönetiminin ortadan kaldırılması gerektiğini ima ediyor.

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KREMLİN ABD PLANINI REDDETMİŞ

16 Mayıs’ta İstanbul’da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde kurulan doğrudan temas masasına katılmayı reddeden Rus lideri Vladimir Putin’in bundan kısa süre önce başka bir teklifi daha reddettiği ortaya çıktı. Financial Times’ın haberine göre ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff; önceki hafta ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna’nın savaşı bitirecek 22 maddelik “barış planı” metnini Rusya lideri Vladimir Putin’e iletmiş. Ancak Kremlin Sarayı’ndan “Planı değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Rusya lideri Putin’in yakın zamanda Witkoff ile yeni bir görüşme yapması da planlamıyor” yanıtı alınmış. Acil ateşkes öngören 22 maddelik planda ABD’nin Rusya’ya Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı garantisinin yer aldığı iddia edildi.

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ZELENSKİ’DEN KIRIM SÜRGÜNÜ MESAJI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, dün Sovyetler Birliği döneminde yaşanan Kırım Tatar sürgününün 81’inci yıldönümü dolasıyla bir mesaj paylaştı. X hesabından paylaştığı mesajda, “81 yıl önce, Sovyet rejimi Kırım Tatar halkının sürgününe başladı. Bütün bir ulus anavatanından kovuldu ve binlerce insan, sayısız aile için ölüm cezası haline gelen bir yolculuğa zorlandı. Kırım Tatar halkının en az üçte biri hastalık, açlık, bitkinlik ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti” ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgaliyle bu trajedinin tekrar edildiğini belirterek, “Kırım, Ukrayna’nın tamamı gibi özgür olmalı” dedi.