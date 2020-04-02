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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

Trump, Twitter'dan duyurmuştu... Kremlin'den jet yalanlama

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Trump, Twitter'dan duyurmuştu... Kremlin'den jet yalanlama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile petrol piyasalarını görüştüğü iddiasını yalanladı.

Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Rusya ve Suudi Arabistan'a yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Putin ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir görüşme yapılıp yapılmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır. böyle bir görüşme olmadı." dedi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce dostum Muhammed bin Selman ile görüştüm, o da Putin ile görüştü. Üretimlerini yaklaşık 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum. Eğer bu gerçekleşirse petrol ve doğal gaz sanayisi için harika olacak." ifadesini kullanmıştı.

Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Putin'in programında Suudi Arabistan yönetimiyle bir görüşmenin bulunmadığını belirtmişti.

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