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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:46,Son Güncelleme:/

Trump Twitter'dan duyurdu! 'Kazanacağız'

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Trump Twitter'dan duyurdu! 'Kazanacağız'
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasasını sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Üretim Yasası’nı sadece Çin Virüsüyle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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