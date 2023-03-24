Trump tutuklanacak mı? Günler sonra açıklama geldi... New York Bölge Savcılığı'ndan flaş sözler

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ABD'de gündem günlerdir eski başkan Donald Trump...

Trump, Stormy Daniels'e yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Trump eğer tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak. Salı günü tutuklanacağını iddia eden Trump takipçilerini protestoya çağırmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Trump'ın iddiasının aksine salı günü bir tutuklama gerçekleşmedi. Ancak ülke bu tutuklamanın gerçekleşmesi ihtimaline karşı hala adeta teyakkuzda.

ABD olası tutuklama kararı için adeta diken üzerinde beklerken New York Bölge Savcılığı'nda beklenen açıklama günler sonra geldi.

ABD’nin New York kentinde, Donald Trump soruşturmasını yürüten savcılık makamı Trump'a flaş bir suçlama yöneltti.

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Savcılık eski başkanın tutuklama tarihi konusunda 'beklenti yaratarak halkı yanlış yönlendirdiğini' kaydetti.

New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg, soruşturma ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmış değil.

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TRUMP NEDEN SORUŞTURULUYOR?

Donald Trump, Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.

New York’taki savcılık, yapılan ödemenin kayda geçirilişinde sahtecilik yapılıp yapılmadığını araştırıyor. ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Resmen suçlanması halinde Trump, hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD başkanı olacak.

Trump suçlansa dahi 2024'teki başkanlık yarışına katılacağını söylüyor.