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Trump Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#NATO
Trump Türkiyeyi ziyaret edeceğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 23:40

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye’yi ziyaret edeceğim" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Maryland'deki Andrews Ortak Üssü'nde Katar tarafından hediye edilen Boeing 747 uçağının tanıtımı sırasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretlere değinen Trump, "Çok sayıda seyahat yapıyoruz. Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir ara Çin'e tekrar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Eylül ayında ABD'yi ziyaret edeceğini belirten Trump, "Başkan Şi Cinping Eylül ayında buraya gelecek, ancak biz de Çin'de düzenlenecek büyük bir konferans için oraya geri döneceğiz" dedi.

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ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ne katılacağını açıklamıştı. Rubio, “ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.” dedi.

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Bu Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

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#Trump#ABD#NATO

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