Trump: CAATSA'da engel yok, Erdoğan çok yakın dostum

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un "Temmuz ayında NATO zirvesinde 'Dostlarınıza yaptırım uygulamazsınız. CAATSA’yı kaldırma zamanı geldi' dediniz. Gecikmenin sebebi ne?" sorusunu yanıtladı.

"BEN HER ZAMAN ONU MUTLU EDECEĞİM"

Trump şunları söyledi:

"Türkiye’yi seviyorum. Erdoğan’la her zaman konuşuyorum. O benim dostum bildiğin gibi. CAATSA'da engel yok. Ben her zaman onu mutlu edeceğim"

NATO ZİRVESİ'NDEKİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Temmuz ayında NATO zirvesinde CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının zamanı geldiğinin altını çizerek "Yaptırımları iptal edeceğiz. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum." açıklamasında bulunmuştu.