Trump, Türkiye'ye ek gümrük vergisini onayladı

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise ABD ile hiç müzakereye girmediği aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.

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Söz konusu kararnamede yer alan ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı bildirilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtildi.



TARİFE ORANLARI YÜZDE 10 İLA YÜZDE 41 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye'ye ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Söz konusu tarife oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

KANADA'YA YÖNELİK TARİFE ORANI YÜZDE 35'E ÇIKARILDI

Öte yandan Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir kararnameyi de imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada'ya yönelik yeni tarife oranının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, Kanada'nın fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların devam eden akışını durdurmak konusunda işbirliği yapmada başarısız olduğu ve ABD'nin attığı adımlara misillemede bulunduğu belirtildi.