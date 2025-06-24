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Trump tüm dünyaya sergiledi! B-2 kullanılması Putin'e gözdağı mı?

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#ABD#Rusya#Ukrayna
Trump tüm dünyaya sergiledi B-2 kullanılması Putine gözdağı mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 14:01

ABD ordusu, B-2 bombardıman uçaklarıyla İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyla, Rus hava savunma sistemlerinin zayıf noktalarını gözler önüne serdi. Trump ise bu operasyonla, ABD’nin Rusya’ya karşı askeri üstünlüğünü ve Ukrayna’ya benzer silah sistemleri sağlanması durumunda savaşın seyrinin değişebileceğini tüm dünyaya göstermek istedi.

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ABD ordusu, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıda B-2 ağır bombardıman uçaklarının kullanıldığını vurguladı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin bilgi notunda, "B-2, uçan kanat tasarımı, kompozit malzeme bileşimi ve özel kaplamalarıyla, kısa sürede dünyanın her yerinde, daha önce aşılması mümkün olmayan savunma hatlarını aşarak muazzam bir ateş gücü sağlıyor" denildi.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, İran'a yönelik saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus hava savunma sistemlerinin ne kadar kolay çöktüğünü göstermek için kullanıldı.

Haberde, İran'ın hava savunma sisteminin Rus yapımı S-300 füzeleriyle donatıldığı hatırlatılarak, ABD'nin "Midnight Hammer" operasyonu ve İsrail'in daha önce gerçekleştirdiği operasyonların "Rus sistemlerinin kırılgan yapısını açıkça ortaya koyduğu" ifade edildi.

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Trump tüm dünyaya sergiledi B-2 kullanılması Putine gözdağı mı

ABD'nin operasyonu, nükleer tesisler vurulduğu sırada İran hava savunması tarafından hiçbir şekilde etkilenmedi.

TRUMP TÜM DÜNYAYA SERGİLEDİ

Habere göre Ukrayna'daki savaş, İran ile İsrail arasındaki çatışmadan oldukça farklı bir nitelik taşıyor. Bununla birlikte, "bulut deliciler" olarak adlandırılan Ukrayna hava savunma sistemi, Rus uçaklarının cephe hatlarına yaklaşmasını engelledi.

Rus jetleri ise bu durum karşısında, uzun menzilli bombalar ve seyir füzeleri kullanarak etkili saldırılar gerçekleştirdi.

Trump tüm dünyaya sergiledi B-2 kullanılması Putine gözdağı mı

Rusya ise İran'dan farklı olarak S-300 hava savunma sistemlerinin geliştirilmiş hali olan S-400'leri kullanıyor. İran'a yönelik saldırılar gösteriyor ki iyi donanımlı Batılı ülkeler, S-400'leri rahatlıkla atlatabilir.

Rusya'nın stratejik hava filosunun büyük kayıplar verdiği Ukrayna'nın "Örümcek Ağı" operasyonu, ABD ve İsrail istihbarat ağlarının Rusya içerisinde etkin olduğunu kanıtlıyor.

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Putin ve yüksek kademelerdeki komutanları, İranlı generallerin öldürülmesiyle Ukrayna'nın doğru araçlara sahip olarak benzer saldırılar düzenleyebileceğini görmüş oldu.

Trump tüm dünyaya sergiledi B-2 kullanılması Putine gözdağı mı

Trump tüm dünyaya, ABD'nin Rusya kuvvetlerine karşı tam bir üstünlüğe sahip olduğunu ve Ukrayna'yı İsrail'in sahip olduğu silahlarla donatırsa savaş alanında Rusya'ya mağlubiyet yaşatabileceğini sergiledi.

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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