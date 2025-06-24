Trump tüm dünyaya sergiledi! B-2 kullanılması Putin'e gözdağı mı?

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ABD ordusu, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıda B-2 ağır bombardıman uçaklarının kullanıldığını vurguladı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin bilgi notunda, "B-2, uçan kanat tasarımı, kompozit malzeme bileşimi ve özel kaplamalarıyla, kısa sürede dünyanın her yerinde, daha önce aşılması mümkün olmayan savunma hatlarını aşarak muazzam bir ateş gücü sağlıyor" denildi.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, İran'a yönelik saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus hava savunma sistemlerinin ne kadar kolay çöktüğünü göstermek için kullanıldı.

Haberde, İran'ın hava savunma sisteminin Rus yapımı S-300 füzeleriyle donatıldığı hatırlatılarak, ABD'nin "Midnight Hammer" operasyonu ve İsrail'in daha önce gerçekleştirdiği operasyonların "Rus sistemlerinin kırılgan yapısını açıkça ortaya koyduğu" ifade edildi.

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ABD'nin operasyonu, nükleer tesisler vurulduğu sırada İran hava savunması tarafından hiçbir şekilde etkilenmedi.

TRUMP TÜM DÜNYAYA SERGİLEDİ

Habere göre Ukrayna'daki savaş, İran ile İsrail arasındaki çatışmadan oldukça farklı bir nitelik taşıyor. Bununla birlikte, "bulut deliciler" olarak adlandırılan Ukrayna hava savunma sistemi, Rus uçaklarının cephe hatlarına yaklaşmasını engelledi.

Rus jetleri ise bu durum karşısında, uzun menzilli bombalar ve seyir füzeleri kullanarak etkili saldırılar gerçekleştirdi.

Rusya ise İran'dan farklı olarak S-300 hava savunma sistemlerinin geliştirilmiş hali olan S-400'leri kullanıyor. İran'a yönelik saldırılar gösteriyor ki iyi donanımlı Batılı ülkeler, S-400'leri rahatlıkla atlatabilir.

Rusya'nın stratejik hava filosunun büyük kayıplar verdiği Ukrayna'nın "Örümcek Ağı" operasyonu, ABD ve İsrail istihbarat ağlarının Rusya içerisinde etkin olduğunu kanıtlıyor.

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Putin ve yüksek kademelerdeki komutanları, İranlı generallerin öldürülmesiyle Ukrayna'nın doğru araçlara sahip olarak benzer saldırılar düzenleyebileceğini görmüş oldu.

Trump tüm dünyaya, ABD'nin Rusya kuvvetlerine karşı tam bir üstünlüğe sahip olduğunu ve Ukrayna'yı İsrail'in sahip olduğu silahlarla donatırsa savaş alanında Rusya'ya mağlubiyet yaşatabileceğini sergiledi.