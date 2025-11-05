Trump Tomahawk vermemişti... Ukrayna’ya o füzeleri İngiltere veriyor

Haberin Devamı

Batılı ülkeler arasında ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla silah yardımı yapan İngiltere’nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya ilan edilmeden 300 km menzilli Storm Shadows seyir füzeleri verdiği ortaya çıktı.

BU DEFA ŞART YOK

Bloomberg ajansına göre söz konusu seyir füzesi sevkıyatı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Kiev yönetimine teslim edilen füzelerin sayısı ise açıklanmadı. Storm Shadow füzelerinden 2024 yılında da Kiev’e 20 adet teslim edilmiş, ancak ‘sadece işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki Rus güçlerine karşı kullanabilirsiniz’ şartı konmuştu. İngiltere’nin şimdi teslim ettiği yeni seyir füzeleri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı da kullanılabilecek. İngiltere ile Fransa tarafından ortak üretilen bu füze deniz, kara ve havadan fırlatılabiliyor. En gelişmiş modeli 1200 km menzile sahip olmasına rağmen Ukrayna’ya teslim edilenlerin menzili 300 km ile sınırlı.

