×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump, TikTok'un yeni patronlarını duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Tiktok#Amerikan Konsorsiyumu
Trump, TikTokun yeni patronlarını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 12:04

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'u devralması planlanan Amerikan konsorsiyumunda yer alacak ortakları açıkladı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı bir yayında, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'u devralması planlanan Amerikan konsorsiyumunda yer alacak ortakları duyurdu.

Trump, ABD'li veri tabanı yazılımı şirketi Oracle'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Larry Ellison, bilgisayar donanımları ve teknoloji altyapısı üreticisi Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu ve onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch ile ondan sonra grubun yönetimini üstlenen oğlu Lachlan Murdoch'ın, TikTok'u devralması planlanan konsorsiyumda yer alacağını kaydetti.

19 Eylül'de Çİn Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüşen Trump, ABD ile Çin arasında kısa süre önce varıldığı bildirilen TikTok'un satın alınması konusunda, "TikTok anlaşmasının onaylanmasından memnuniyet duyuyoruz ve ikimiz de APEC Zirvesi'nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Gözden KaçmasınABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri İspanya’da devam ediyorABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri İspanya’da devam ediyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Tiktok#Amerikan Konsorsiyumu

BAKMADAN GEÇME!