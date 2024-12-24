Trump tepki çekti... Panama’dan sonra Grönland’a göz dikti

Haberin Devamı

ABD’de Başkan seçilen Donald Trump, işbaşı yapmasına haftalar kala tartışmalı açıklamalara imza atmaya devam ediyor. Trump, fahiş ücret almakla suçladığı ve geri verilmesini talep edebileceğini belirttiği Panama Kanalı’ndan sonra, Grönland’ın da ABD’ye ait olması gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan seçilmiş başkan, “Dünya çapında ulusal güvenlik ve özgürlük amaçları doğrultusunda, ABD Grönland’ın mülkiyetinin ve kontrolünün mutlak bir gereklilik olduğunu düşünüyor” diye yazdı.

GRÖNLAND KRİZİ ÇIKARMIŞTI

Trump, 2016-2020’deki ilk dönemi sırasında da “ABD’nin Grönland’ı satın alması ihtimaliyle ilgili araştırma yaptırdığını” söylemişti. 2019’daki açıklamaları ABD ve Danimarka arasında diplomatik gerilime neden olmuş; Trump bu ülkeye yapacağı resmi geziyi iptal etmişti. ABD’nin eski Başkanı Harry S. Truman, 1946 yılında Grönland’ı 100 milyon dolar karşılığında satın almak istemiş ancak Danimarka bu teklifi geri çevirmişti. 1976’da Danimarka’dan özerkliğini ilan eden dünyanın en büyük adası, Arktik bölgesinin stratejik noktalarından sayılıyor. Arktik bölgesinin, keşfedilmemiş doğalgaz kaynaklarının yüzde 13’üne, sıvı gaz rezervlerinin yüzde 20’sine ve 90 milyar varil petrole sahip olduğu tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

YAPAY ZEKÂYLA BAYRAK KOYDU

Eski Başkan önceki gün de ABD’nin Panama Kanalı’nın yönetimini Panama’ya devretmesini “hata” olarak tanımlayarak kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD’ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Trump’a tepki gösteren Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino “Panama Kanalı, Panama’ya ait ve öyle kalacak” açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından Panama Kanalı’nda ABD bayrağının dalgalandığını gösteren yapay zekâyla hazırlanmış bir fotoğraf paylaşan Trump ise Mulino’ya “Göreceğiz” yanıtını verdi. Trump’ın açıklamalarına tepki gösteren Grönland Başbakanı Mute Egede ise “Grönland bizimdir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız” diye açıklama yaptı.

‘MUSK BAŞKAN OLAMAZ’

Donald Trump, Arizona’daki bir etkinlikte, teknoloji milyarderi müttefiki Elon Musk’ın başkanlık ihtimali hakkında şakayla karışık bir açıklama yaptı. Trump, “Başkan olmayacak. Ben güvendeyim. Neden biliyor musunuz? Olamaz. Bu ülkede doğmadı” dedi. Trump daha sonra Güney Afrika doğumlu Musk’ı “harika bir adam” sözleriyle övdü. Amerikan medyası, Trump’ın seçim kampanyası sürecinde de aktif rol alan Elon Musk’ı “gölge başkan” olarak nitelendiriyor. Musk’ın, yeni yönetiminde yer alacak isimlerden dış politikaya kadar pek çok konuda Trump’ı yönlendirdiği yorumları yapılıyor.