Trump telefon konuşmasını anlattı: Biden bana çok şanslısın dedi

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’a suikast girişimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçime aylar kala adaylıktan çekilmesi ile ABD tarihinde görmediği kadar gergin bir seçim dönemi geçiriyor.



Biden'ın 'adayım' dediği Kamala Harris'in Trump'a karşı şansı olup olmadığı tartışılırken, eski başkana yönelik suikast girişimi Gizli Servis'te adeta depreme neden oldu.



Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle dün gergin geçen oturumda meclis üyelerinin, suikast girişiminin yaşandığı Pennsylvania’da, seçim mitingi öncesindeki güvenlik hazırlıkları konusunda sorularını yanıtladı.Altı saat süren oturumda, Temsilciler Meclisi üyeleri Cheatle’ın verdiği yanıtları ve Gizli Servis’in kamuoyuna bilgi vermemesini sert bir şekilde eleştirdi.

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Meclis üyeleri, zanlı Thomas Matthew Crooks’un çatıya nasıl çıkabildiğini ve şüpheli bir kişinin bulunduğunun bilinmesine karşın, Trump’ın sahneye çıkmasına neden izin verildiğini sordu.Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeler istifa çağrısında bulunurken, Cheatle baskılara direndi ve “Bu dönemde Gizli Servisi yönetmek adına en iyi isim olduğunu” vurguladı.



Saldırı sonrası medyanın kendisine gösterdiği ilgiden memnun görünen Donald Trump ise, suikast girişimi sonrası ABD başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesini Fox News'de Jesse Watters'a anlattı.

Eski başkan, Biden ile yaptığı konuşmayı "hoş bir sohbet" olarak nitelendirdi.



Trump Biden'ın telefon konuşmasında kendisine 'Sağa döndüğün için çok şanslısın' dediğini anlattı.

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Eski başkan 13 Temmuz'da Pennsylvania'nın Butler kentinde düzenlenen miting sırasında uğradığı silahlı saldırıda ekrana yansıtılan bir tabloya bakmak için başını çevirdiğinde ölümden kıl payı kurtulmuştu.



Trump röportajında ayrıca Gizli Servis ajanlarının karnından vurulduğunu zannettiğini ve büyük bir panik yaşadığını anlattı. Ajanların kendisini sahneden sedyeyle taşımak istediğini söyleyen Trump bunu kesinlikle kabul etmediğini söyledi.