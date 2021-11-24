Trump tekvandoda siyah kuşak aldı

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Trump’ın tekvandodaki en yüksek seviye olan 9’uncu Dan kuşağı ve sertifikası, Güney Kore’nin başkenti Seul merkezli Dünya Tekvando Akademisi Kukkiwon’un başkanı Lee Dong-seop tarafından verildi. Siyah kuşak ve sertifikasını Florida’da bulunan Mar-a Lago malikanesinde alan Trump, 2024 seçimlerinde tekrar başkan olarak seçilmesi halinde Kongre’ye tekvando kıyafetiyle gideceğini söyledi.

Kuşakla poz veren Trump, “Bu onursal sertifikayı almak benim için bir zevk ve onur. Tekvando insanın bu zamanlarda kendini koruması için harika bir dövüş sanatı” dedi. Trump’ın Güney Koreli akademi başkanıyla verdiği pozun, 2019’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahtan arındırılmış bölgedeki buluşmasına ait bir fotoğrafın önünde olması dikkat çekti.