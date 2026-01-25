Trump tedirginliğinden Almanya altınlarını geri isteyebilir

×
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Almanya’nın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesine Grönland krizi nedeniyle hayata geçirmeyi planladığı gümrük vergisi artışından vazgeçse de Almanların New York’ta depolanmış Alman altınlarının ilerde kendilerine verilmeyeceği tedirginliği yaşadığı ortaya çıktı.

Almanya’nın 3352 tonluk altın rezervinin 164 milyon Euro değerindeki 1236 tonu ABD’de bulunuyor. Yabancı ülkelere ait altın rezervlerinin korunması hakkının hukuksal olarak Amerikan Merkez Bankası’na ait olduğu, ancak sahiplerinin depolayan ülkelerin olduğu vurgulanırken, Trump’ın son dönemlerdeki tehditleri nedeniyle Almanlarda güvensizliğin arttığı kaydedildi. Uzun süredir aşırı sağcı AfD’nin gündemiyle sınırlı kalan altınları geri getirme fikri son dönemdeki gelişmelerle ana akım siyasi ve ekonomik aktörler tarafından da dile getirilmeye başladı. 

 

