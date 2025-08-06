Trump, Taylor Swift’e çattı... Ondan nefret ediyorum

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Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Sweeney’nin tartışmalı American Eagle reklam kampanyasını “Şu anda en ateşli reklam” olarak nitelendirdi. Trump, aynı paylaşımda Swift’i “woke şarkıcı” (toplumsal konulara duyarlı) olarak tanımladı. Swift’i artık çekici bulmadığını belirten Trump, “Onu sevmiyorum, hatta nefret ediyorum!” ifadelerini kullandı. Swift’in 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris’i desteklemesinin ardından Trump ve Swift arasında defalarca kez gerilim yaşanmıştı.