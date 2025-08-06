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Trump, Taylor Swift’e çattı... Ondan nefret ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Taylor Swift#Donald Trump#ABD
Trump, Taylor Swift’e çattı... Ondan nefret ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, oyuncu Sydney Sweeney’nin Cumhuriyetçi olmasına övgü yağdırırken, Demokratları destekleyen ünlü şarkıcı Taylor Swift’i sert sözlerle hedef aldı.

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Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Sweeney’nin tartışmalı American Eagle reklam kampanyasını “Şu anda en ateşli reklam” olarak nitelendirdi. Trump, aynı paylaşımda Swift’i “woke şarkıcı” (toplumsal konulara duyarlı) olarak tanımladı. Swift’i artık çekici bulmadığını belirten Trump, “Onu sevmiyorum, hatta nefret ediyorum!” ifadelerini kullandı. Swift’in 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris’i desteklemesinin ardından Trump ve Swift arasında defalarca kez gerilim yaşanmıştı.

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#Taylor Swift#Donald Trump#ABD

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