Trump tatilden niye erken döndü?

Trump’ın golf kulübünün bulunduğu Florida’dan Washington’a erken dönmesi söylentilere neden oldu. Trump’ın dönüşünün 6 Ocak’ta Kongre’de yapılacak ve rakibi Joe Biden’ın başkanlığının tescil edileceği oturumla ya da İran’ın ABD’ye olası misillemesiyle ilgili olabileceği konuşuluyor. Geçen yıl 3 Ocak’ta ABD, İran’ın Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’ye saldırı düzenlemişti. ABD’de İran’ın misilleme düzenleyebileceği endişesi söz konusu.

6 OCAK’TAKİ OYLAMA

20 Ocak’ta koltuğunu Biden’a bırakması beklenen Trump, belki de seçime itiraz konusundaki son kozunu 6 Ocak’ta oynayacak. Trump, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını sürdürürken ABD Kongresi, 6 Ocak’ta seçimlere ilişkin delege oylarını sayıp sonuçları resmileştirecek. Her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.

‘SONUÇ DEĞİŞMEZ’

Dün destekçilerini 6 Ocak saat 11.00’de başkentte protesto mitingine davet eden Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin seçim sonuçlarına itiraz etmelerini istiyor. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley tescile itiraz edeceğini açıklarken, Amerikan CNN’e göre 140 kadar Cumhuriyetçi Kongre üyesi itiraza hazırlanıyor. Ancak, Trump’ın sonucu değiştirme şansı olduğu düşünülmüyor.

TRUMP’IN VETO YETKİSİ İLK KEZ AŞILDI

Donald Trump’ın 23 Aralık’ta veto ettiği 2021 savunma bütçesi tasarısı geçen pazartesi Temsilciler Meclisi’nde üçte iki çoğunlukla kabul edildikten sonra, dün de Kongre’den 13’ 81 oyla üçte iki çoğunlukla geçti. Böylece başkanlığının son günlerine giren Trump’ın veto yetkisi ilk kez aşılmış oldu. Trump, 740 milyar dolarlık bütçe tasarısını, Almanya ve Kore’deki ABD askeri sayısının azaltılmasını önlemesi, sosyal medya şirketlerinin yasal olarak daha fazla sorumlu tutulmasına sağlayacak düzenlemeyi yapmaması gibi sebeplerle veto etmişti.