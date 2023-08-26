Trump tarihe geçti: Eski başkan sabıkalı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlandığı dava kapsamında Georgia eyaletindeki Fulton Hapishanesi’ne teslim oldu. Hapishanede parmak izi alınan ve fotoğrafı çekilen Trump serbest bırakıldı. Böylece “sabıka fotoğrafı” bulunan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

‘97 KİLO, ÇİLEK RENGİ SAÇLI’

Özel uçağıyla Georgia’ya inen Trump, Fulton Hapishanesi’ne kendisini koruyan gizli servis elemanlarıyla gitti. Eski Başkan’ın destekçileri de hapishane yakınlarında toplandı. Burada Trump’ın, önce parmak izi alındı, ardından sabıka fotoğrafı çekildi. Sert bir yüz ifadesiyle kameraya poz veren eski ABD Başkanı, “180 cm boyunda, 97 kilo ağırlığında, mavi gözlü, sarı veya çilek rengi saçlı” ifadeleri ve P01135809 numarasıyla hapishane kayıtlarına geçti. Serbest kalmak için 200 bin dolar kefalet ücreti ödeyen Trump, ayrıca davadaki diğer tanıkları rahatsız etmeme sözü verdi.

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‘KORKUNÇ BİR DENEYİMDİ’

Trump, hakkındaki diğer yargılamalarda “yüzü yeterince tanındığı için” sabıka fotoğrafı vermekten kurtulmuştu. Ancak Fulton Şerifi Pat Labat, “herkese uygulanan prosedürleri takip etmekte” ısrarcı olunca, Trump, sabıka fotoğraf için poz verdi. ABD basınına konuşan Trump, bunun “korkunç bir deneyim” olduğunu ancak kendisine “çok iyi davranıldığını” söyledi.

SUÇLAMALAR NEYDİ

Trump, 2020’de seçimlerikaybedince, Georgia’daki yetkililere sonuçları kendi lehine değiştirmek için baskı yapmakla suçlanıyor. İddianamede toplam 18 kişi yargılanıyor. Seneye tekrar aday olmak isteyen 77 yaşındaki Trump hakkında 3 başka iddianame daha bulunuyor.

‘ASLA TESLİM OLMA’

Eski adı Twitter olan X platformundaki hesabı 6 Ocak 2021 Kongre Baskını’nın ardından askıya alınan ve kendisine Truth Social isimli özel bir sosyal medya sitesi açan Trump, dün 2 yılın ardından ilk paylaşımını sabıka fotoğrafıyla yaptı. Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan kısa süre sonra Trump’ın askıya alınan hesabı tekrar açılmıştı. Platforma o tarihte hemen dönmeyen Trump, “doğru zamanı beklediğini” söylemişti.

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BİLGİ NOTU

Normalde kişinin belden yukarısını önden ve yandan olacak şekilde gösteren sabıka fotoğrafları çekilirken, Trump’ın “vesikalık” benzeri pozu fiziksel özellikleri yeterince bilinen biri olmasından kaynaklanıyor. Fotoğraf makinesinin icadının hemen ardından kullanılmaya başlayan sabıka fotoğrafı uygulaması, yetkililerin suçlanan kişilerin fiziksel özelliklerini tespit etmesine yarıyor.