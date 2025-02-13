Trump tarih verdi: Savaş başlatan tarifeleri açıklayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, imzalamasıyla ticaret savaşını başlatan gümrük vergisi kararnamelerinin bugün açıklayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, imzalamasıyla ticaret savaşını başlatan gümrük vergisi kararnamelerinin bugün açıklayacağını söyledi.

ABD'nin "karşılık gümrük vergileri" ticaret savaşında yeni cepheler açarken Truth Social platformunda büyük harflerle “Üç harika hafta, belki de şimdiye kadarki en iyisi, ama bugün büyük olanı: karşılıklı tarifeler!!! Amerika'yı yeniden harika yapın!!!” paylaşımı yaptı.

Analistler, tarifelerin ABD malları üzerinde daha yüksek vergi oranlarına sahip olabileceği ve yükselen piyasa ekonomilerine sahip ülkelere karşı geniş bir tarife artışı getirebileceği konusunda uyardı.

Trump, başkanlık seçimi kampanyası sırasında "Göze göz, tarifeye tarife, aynı miktarda" sözü vermişti.