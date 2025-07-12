Trump tarih verdi: AB ve Meksika hedefte

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, AB ile Meksika'ya yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

AB'ye yönelik mektubunda Trump, büyük ticaret açığı vermelerine rağmen AB ile çalışmayı kabul ettiklerini vurgulayarak, bunun daha dengeli ve adil olması gerektiğine işaret etti.

Trump, AB'nin tarife ve tarife dışı politikaları ve ticaret engelleri nedeniyle ortaya çıkan uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1 Ağustos'tan itibaren AB'den tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak, ABD'ye gönderilen AB ürünleri için sadece yüzde 30'luk bir tarife talep edeceğiz. Şimdiye kadar kapalı olan ticaret pazarlarınızı ABD'ye açmak, tarife ve tarife dışı politikalarınızı ve ticaret engellerinizi ortadan kaldırmak isterseniz, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz."

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"MEKSİKA'NIN YAPTIKLARI YETERLİ DEĞİL"

Trump, Meksika'ya yönelik mektubunda da bu ülkeye fentanil krizinden kaynaklanan gümrük vergileri uygulandığını anımsatarak, "Meksika sınır güvenliğini sağlamama yardımcı oluyor, ancak yaptıkları yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika'nın hala Kuzey Amerika'yı "uyuşturucu ticareti oyun alanına çevirmeye çalışan" kartelleri durduramadığına işaret eden Trump, "Açıkçası, bunun olmasına izin veremem. 1 Ağustos'tan itibaren, Meksika'dan ABD'ye gönderilen ürünlere, tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 oranında bir tarife uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.

Trump, Meksika ile yaşadıkları tek sorunun fentanil akışı olmadığını savunarak, bu ülkeyle ticaret açığının ABD ekonomisi ve hatta ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Meksika kartellerle mücadelede ve fentanil akışını durdurmada başarılı olursa, bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşüneceğiz." ifadesini kullandı.

MİSİLLEME İHTİMALİNE TEHDİT İLE YANIT VERDİ

Trump, mektuplarında bu ülkelerin şirketlerinin ABD'de üretim yapmaları halinde herhangi bir tarifeyle karşılaşmayacaklarını belirterek, bunun için gerekli izin süreçlerini hızlandıracaklarını kaydetti.

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Misilleme durumunda ise yüzde 30 olarak belirlenen gümrük vergisi oranlarının artırılacağını bildiren Trump, "Bu tarifeler, ülkelerinizle olan ilişkilerimize bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir." ifadesine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını bildirmesinin ardından açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump'tan AB'ye yönelik revize edilmiş gümrük vergisi oranı ve yeni zaman çizelgesini içeren mektup aldıklarını kaydeden von der Leyen, "AB ihracatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanması Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacak şekilde temel transatlantik tedarik zincirlerini aksatacaktır” ifadelerini kullandı.

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AB'DEN TRUMP'A TARİFE YANITI

ABD ile 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan von der Leyen, "Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB'nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız” dedi.