Trump taraftarları Kongre’yi bastılar

Joe Biden’ın başkanlığının resmileşmesi için son prosedür olan Kongre oylaması, Trump taraftarlarının binayı basması nedeniyle tamamlanamadı. Seçiciler Kurulu kararının tescili için düzenlenen Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumu Cumhuriyetçi üyelerin itirazlarıyla uzarken, dışarıda, Trump’ın Beyaz Saray önünde düzenlediği mitingten dağılan kalabalık Kongre’nin etrafını sardı. Aralarında aşırı sağcı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubu üyelerinin de olduğu kalabalığın polis barikatını aşarak Kongre binasının merdivenlerine çıkması üzerine bina güvenlik gerekçesiyle giriş-çıkışlara kapatıldı. Güvenlik güçleri, Kongre üyeleri ve personelinden binadan ayrılmamalarını istedi. Polis, binaya girmeye çalışan gruba müdahale etmekte yetersiz kalınca kalabalık içeri girmeyi başardı.

İTİRAZLAR GÖRÜŞÜLÜYORDU

Kalabalığın Kongre çevresinde toplanmaya başladığı sırada içeride tescil süreci devam ediyordu. Bu kapsamda delegelerin, 3 Kasım seçim sonuçlarına paralel kullandığı oylar her eyalet için tek tek anons edilerek Kongre üyelerinin itirazı olup olmadığı soruldu. Alfabetik sıraya göre yapılan tescil işlemi esnasında sıra Biden’ın birinci çıktığı Arizona’ya geldiğinde Cumhuriyetçilerden itiraz geldi. Bunun üzerine oturuma ara verilerek itirazın görüşülmesine geçildi. İşte bu itirazın görüşülmesi sırasında dışarıda tansiyon iyice yükseldi, kalabalığın binaya girmesi üzerine faaliyetlere ara verildi. Kongre üyelerine gaz maskesi dağıtıldı ve korumalar eşliğinde sığınaklara yönlendirildiler. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ise Gizli Servis tarafından bina altındaki koridorlardan dışarı kaçırıldığı iddia edildi. Pence Twitter’dan, “Şiddet şimdi durmak zorunda. Güvenlik güçlerine saygı gösterin” diye yazdı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Olayları kontrol altına alabilmek için başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Kongre’yi korumakla görevli polis, ek güvenlik gücü talebinde bulundu. Tüm bunlar olurken Trump’ın öfkeli kalabalığı yatıştırmak için yeterince erken açıklama yapmaması tepki çekti. Trump nihayet “barışçıl olunması” yönünde açıklama yaptığında ise bu kez de mesajının cılız kaldığı yönünde eleştirildi.

CAN KAYBI İDDİASI

Bu arada Amerikan basınında, Gizli Servis personelinin göğsünden vurduğu bir kadının hayatını kaybettiği iddiaları yer aldı. Öte yandan Washington DC yetkilileri, hastanelerin koronavirüs salgını nedeniyle dolu olduğunu bildirerek, gösterilerde yaralananlara ambulanslarda müdahale edilmesini istedi.

SAATLER SONRA GELEN VİDEO MESAJ: ‘VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Kongre işgalinden saatler sonra bir video mesaj paylaşan Trump, “Nasıl hissettiğinizi anlıyorum ama şimdi evlerinize dönün” dedi. Beyaz Saray bahçesinde kaydedilen mesajda Trump şöyle konuştu: “Acı çektiğinizi, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var. Bunu herke biliyor, özellikle karşı taraf. Ama şimdi eve gitmek zorundasınız, barışa ihtiyacımız var. Güvenlik güçlerine saygı duymamız gerekiyor. Kimse zarar görsün istemiyoruz. Eve gidin. Sizi seviyoruz. Siz çok özelsiniz.”

Kongre’nin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında Joe Biden’ın galibiyetini tescil etmek üzere toplanmasından hemen önce Beyaz Saray önünde bir miting düzenleyerek gövde gösterisi yapan Trump, öfkeli kalabalığı cesaretlendirmekle eleştiriliyor. Kalabalığa kurşun geçirmez cam arkasından hitap eden Trump, “Asla vazgeçmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Pence’in “doğru şeyi” yapması durumunda seçimi kendisinin kazanacağını, aksi durumda bunun “ülke için çok üzücü” olacağını söyledi. Trump, Pence’in Seçici Kurul kararını Kongre’de reddetmesini istiyordu.

Önceki gün de benzer açıklamalar yapan ABD Başkanı, “Başkan Yardımcısı’nın hileyle seçilmiş dele-geleri reddetme gücü var” diye tweet atmıştı. Seçimlerde hile yapıldığı iddiasını sürdüren Trump, “Bizim onları yaparken yakaladığımız şey, üçüncü dünya ülkelerinde bile denenmedi” dedi ve basına yüklendi. Trump, “Medya hileye dair kanıt yok diyor. Gerçekten mi, size yüzlerce sayfa okuyabilirim. Amerikalılar artık bu yolsuz medyaya inanmıyor” diye konuştu, ancak kanıt iddiasını temellendirmedi.

BIDEN: BU BİR İSYANDIR

Başkent Washington DC’de meydana gelen şiddet olayları üzerine kameralar karşısına geçen Joe Biden, eylemcileri “işgale” son vermeye ve Trump’ı bu “kanunsuz eylemi” sonlandırmak için adım atmaya çağırdı. Biden açıklamasında, “Bu bir protesto değil isyandır. Başkan Trump, geri çekil. Başkent toprakları Amerika’nın en kutsal topraklarıdır. Bu insanlar ABD’yi temsil etmiyor bunlar bir grup aşırıcı” ifadesini kullandı.

PELOSİ’NİN OFİSİNE DE GİRDİLER

ABD Kongresi’ni basan Trump yanlısı protestocular, Kongre üyelerinin ofislerine de girdi. Bir işgalci, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin masasına oturup böyle poz verdi.

TBMM BAŞKANI: ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Washington’daki olaylara dair Twitter’dan bir mesaj paylaştı. “ABD’deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz” diye yazan Şentop, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: “Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz.”

DIŞİŞLERİNDEN İTİDAL ÇAĞRISI

Türk Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama ile itidal çağrısı yaptı. Bakanlığın açıklamasında, “ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

ABD NASIL KARIŞTI

BIDEN KAZANDI: ABD, 3 Kasım’da başkanlık seçimlerine gitti. Ancak sonuçların alınması günler sürdü. Anketlerin öngördüğü gibi sonunda Demokrat Parti adayı Joe Biden gerekli delege sayısına ulaştı.

TRUMP KABUL ETMEDİ: Ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, ilk günden itibaren yenilgiyi kabul etmedi. Sandıkta hile yapıldığını, milyonlarca oyun uçtuğunu öne sürdü.

HİLE İDDİALARI DOĞRULANMADI: Trump’ın bu iddiaları mahkemeye de taşındı. Bu arada Cumhuriyetçiler de ikiye bölündü. Cumhuriyetçilerin bir bölümü yenilgiyi kabul etmesini salık verirken Trump, hile yapıldığı iddialarına sarılarak ‘Vazgeçmeyeceğiz’ dedi. Mahkemeler ise iddiaları reddetti.

BIDEN BAŞKAN İLAN EDİLECEKTİ: ABD’de seçimler iki turlu yapılıyor. Her eyaletin belli sayıda seçici delegesi bulunuyor. Herhangi bir eyalette en çok oyu alan aday, bazı istisnalar hariç, o eyaletin tüm delegelerini almış oluyor. Delegeler de Seçici Kurulu oluşturuyor. 14 Aralık’ta toplanan Seçiciler Kurulu, 3 Kasım seçimlerinden çıkan sonuç doğrultusunda, 306’ya 232 oy ile Biden’ı başkan seçmişti. İşte ABD Kongresi’nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato, dün Joe Biden’ın zaferini teyit etmek için toplanmıştı.

TRUMP KIŞKIRTTI: Trump ise bir yandan oturuma başkanlık edecek Başkan Yardımcısı Mike Pence’e sonuçlara itiraz etmesi için baskı yaptı. Diğer yandan yandaşlarını Kongre’ye baskı yapmaları için Washington’a akın etmeye çağırdı. Trump fanatiklerinin Kongre’yi basması üzerine ise, birkaç ay önce Ermenistan’daki meclis baskınını andıran görüntüler yaşandı.

AÇIKLAMA GEÇ GELDİ: Başkentin karışması üzerine tweet atan Trump, “ABD Kongresi’nde herkese barışçıl olmaları çağrısı yapıyorum. Şiddet yok! Hukuk ve Düzen Partisi olduğumuzu hatırlayın” diye yazdı.