×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump talimatı verdi: 6 medya kuruluşunun abonelikleri iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Medya#ABD Dışişleri Bakanlığı
Trump talimatı verdi: 6 medya kuruluşunun abonelikleri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 18:07

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı personeline gönderilen talimatta The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters yer aldı.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığının personeline, ABD'deki 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdiği bildirildi.

Washington Post'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin federal kesintilerinden medya kuruluşları da etkilendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ilk olarak 11 Şubat'ta, dünya genelindeki diplomatik makamlarından, "görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin" iptalini istedi.

Dışişleri Bakanlığı personeline 14 Şubat'ta ise öncelikle ABD'deki The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı verildi.

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının belirli abonelikleri korumak için itirazda bulunabilecekleri ancak bunun için güçlü gerekçeler sağlamaları gerektiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, akademik veya profesyonel dergiler olmayan ve tüm görev açısından kritik olmayan abonelikleri durdurduğunu teyit ettiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Medya#ABD Dışişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!