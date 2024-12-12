Trump Suriye’de kararlı: ‘Karışmayacağız’

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Notre Dame Katedrali’nin açılışı için gittiği Fransa’da Paris Match dergisine bir röportaj verdi. Esad rejiminin düşmesinin ardından gözler Beyaz Saray’ın Suriye konusunda ne adım atacağına çevrildi. CENTCOM komutanı Michael Kurilla’yı apar topar Suriye’ye, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı da Türkiye’ye gönderen Joe Biden yönetiminin aksine Trump Suriye meselesine karışmayacaklarını bir kez daha teyit etti. Geçtiğimiz günlerde “Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın” diyen Trump, verdiği röportajda, “Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak. Önceliğimiz Ukrayna” dedi.