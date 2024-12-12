×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump Suriye’de kararlı: ‘Karışmayacağız’

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Suriye
Trump Suriye’de kararlı: ‘Karışmayacağız’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

Trump Fransız dergiye verdiği röportajda onun yönetiminde ABD ve Fransa’nın Suriye meselesine karışmayacağını söyledi.

Haberin Devamı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Notre Dame Katedrali’nin açılışı için gittiği Fransa’da Paris Match dergisine bir röportaj verdi. Esad rejiminin düşmesinin ardından gözler Beyaz Saray’ın Suriye konusunda ne adım atacağına çevrildi. CENTCOM komutanı Michael Kurilla’yı apar topar Suriye’ye, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı da Türkiye’ye gönderen Joe Biden yönetiminin aksine Trump Suriye meselesine karışmayacaklarını bir kez daha teyit etti. Geçtiğimiz günlerde “Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın” diyen Trump, verdiği röportajda, “Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak. Önceliğimiz Ukrayna” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#Suriye

BAKMADAN GEÇME!