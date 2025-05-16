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Trump Suriye kararının perde arkasını anlattı: İsrail'e fikrini sormadım

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#Trump#Suriye#İsrail
Trump Suriye kararının perde arkasını anlattı: İsraile fikrini sormadım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 14:40

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye politikalarına ilişkin önemli ifadeler kullandı. Başkan Trump, "Suriye'deki yaptırımların kaldırılması konusunda İsrail'in görüşünü almadık" diye konuştu.

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13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği bölge turunu tamamlayan Trump, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan ziyaretlerinin ardından Air Force One'da basın mensuplarına demeç veren ABD lideri, Gazze'de önümüzdeki ay önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti.

Trump Suriye kararının perde arkasını anlattı: İsraile fikrini sormadım

'ONLARA SORMADIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin buna itiraz etmesinin sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm" açıklamasını yaptı.

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Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması kararının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini ifade etti.

Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip olduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" dile getirdi.

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'GELECEK AY ÇOK İYİ ŞEYLER OLACAK'

İsrail'in yoğun saldırıları altında ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani kriz içinde olan Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, İsrailli esirlerin durumlarının iyi olmadığını ve onları çıkarmak için İsrail ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Trump, bu konuda her iki tarafa da bakılması gerektiğini vurgulayarak "Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de çok sayıda insan açlıktan ölüyor" dedi.

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TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda barış çabalarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşmak zorunda olduklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceklerini, çözemezlerse ilginç şeyler yaşanabileceğini" vurguladı.

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Trump, nükleer müzakereler konusunda ise "İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar, BAE'yi kapsayan turunu 3,2 trilyon dolar değerinde yatırım ve silah anlaşmalarıyla tamamlayarak ülkesine hareket etti.

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#Trump#Suriye#İsrail

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