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Trump süre vermişti: Witkoff 2 gün kala Moskova'da

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#ABD#Steve Witkoff#Rusya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 12:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 8 Ağustos'a kadar verilen sürenin dolmasına 2 kala Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Vnukovo Havalimanı'na gelen Witkoff, Rusya temsilcisi Dmitriev ile görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin tarafından kabul edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, tarafından karşılandı. Rus medyası, iki ismin Vnukovo Havalimanı'nda görüştüğünü aktardı.

Witkoff, Dmitriev ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Witkoff, 11 Nisan'da St. Petersburg'da, son olarak 25 Nisan'da Moskova'da görüşmelerde bulunmuştu. Witkoff, her iki ziyaretinde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

TRUMP, RUSYA'YA 8 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına yönelik ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Putin'e tepki gösterirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

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Trump, Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre vermiş, bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya daha ağır gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

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#ABD#Steve Witkoff#Rusya

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