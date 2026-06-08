Trump sunucuya kızdı röportajı terk etti

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California seçimlerinin hileli olduğuna dair iddiaları karşısında sunucunun kanıt sorması üzerine öfkelenen Trump, Welker’a ve ABD medyasına yönelik sert ithamlarda bulundu.

Sunucuya dönerek “Ya ahlaksızsın ya da aptalsın. Ahlaksızsın. ABC, CBS ve CNN de öyle. Karşımda tek taraflı, yozlaşmış bir medya ağı var. Bu kadar yeter, burada bitirelim” diyen Trump stüdyoyu aniden terk etti. Bu arada Trump röportajda İran’ın elindeki uranyum konusunda “Eğer şimdi dostane bir anlaşmaya varırsak, uranyumu birlikte imha edeceğiz. Bu bizim kontrolümüzde olacak. Onu çıkarıp imha edeceğiz” diye konuştu.