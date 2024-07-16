Trump'a suikast girişiminde büyük sır... Crooks patlayıcıları nasıl elde etti? FBI saldırganın telefonunu kırmayı başardı: İşte kritik 48 saat

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Geçtiğimiz Cumartesi, başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump'a düzenlediği miting sırasında suikast girişimi düzenlenmiş, Trump kulağından yaralanırken suikastçi Thomas Matthew Crooks etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından FBI geniş çaplı bir soruşturma başlattı. FBI'ın 100'den fazla tanığı sorguya çekmesi ile olayın detayları da şekillenmeye başladı.



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FBI'dan adı açıklanmayan bir yetkiliye göre Crooks, Cuma günü üyesi olduğu bir atış poligonuna gitti ve atış talimi yaptı. Ertesi sabah saldırgan, suikastte kullanacağı merdiveni satın aldığı mağazaya ve 50 mermilik mühimmat satın aldığı bir silah dükkanına gitti. Ardından Crooks, Hyundai Sonata marka aracını yaklaşık bir saat sürerek Butler kentindeki Trump mitingine geldi. Yetkili, Crooks'un aracı mitingin dışına park ettiğini ve bagajında ​​taşıdığı bir vericiye bağlı olan patlayıcıyı aracına sakladığını ifade etti. Ardından Crooks, merdiveni kullanarak yakındaki bir binaya tırmandı ve eski başkana ateş açtı.4 gündür yapılan sorgulamalara ve araştırmalara karşın FBI hala Crooks'un neden bu suikast girişiminde bulunduğunu ve olayın arkasındaki ideolojik motivasyonu bulabilmiş değil. Saldırganın yakınları, Crooks'un hiç arkadaşı olmadığını ve herhangi bir siyasi ideolojiye bağlı bulunmadığını da belirtti.FBI, Crooks'un telefonunu kırmayı başardıklarını, diz üstü bilgisayarı ile birlikte incelemeyi sürdüklerini de açıkladı. FBI'ın basın açıklamasında, "FBI teknik uzmanları Thomas Matthew Crooks'un telefonuna başarıyla erişim sağladı ve elektronik cihazlarını analiz etmeye devam ediyorlar" denildi. Yapılan aramalarda çeşitli bilgisayar kodlarına ve çevrimiçi oyunlarla ilgili bilgilere ulaşıldı ancak suikasti neden işlediğine dair bir ipucu elde edilemedi. Yetkililer bu bilgisayar kodlarının soru işaretleri içinde soru işaretleri doğurduğunu, incelenmesinin aylar sürebileceğini belirtiyor. Crooks'un kullandığı DPMS AR-15 5.56 tipi silah, patlayıcılar ve elektronik cihazlar, Virginia eyaletinin Quantico kentindeki FBI adli tıp laboratuvarında inceleniyor.

PATLAYICILARI NASIL ELDE ETTİĞİ DE ARAŞTIRILIYOR



Suikasti işleme nedeninin yanında Crooks'un otomobilindeki patlayıcıları nasıl elde ettiği de bir sır. FBI saldırganın bilgisayarında patlayıcı yapma ile ilgili herhangi bir arama geçmişi olmadığını da belirtti. Crooks'un suikasti işlerken üzerinde bulunan vericilerle otomobilini patlatmayı ve suikast için dikkat dağıtmayı planlamış olabileceği üzerinde duruluyor.



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Öte yandan FBI'ın Crooks'un evi ve aracında yaptığı aramayı tamamladığı ve saldırganın ailesinin soruşturmada FBI ile tam işbirliği içine olduğu öğrenildi. Saldırganın kullandığı AR-15 tipi tüfek, baba Matthew Crooks 'a ait. Ayrıca Crooks ailesinin evinde 20 adet daha silah bulundu. Bu silahların ruhsatlarının da baba Crooks'un üzerine ifade edildi. Saldırganın babası olay günü gazetecilere neler olup bittiğini anlamakta zorlandığını söylemişti.

BABA OĞUL ATIŞ POLİGONU ÜYESİ



Baba ve oğul Crooks'ların Clairton Sportsmen's Club adında bir atış poligonuna üye oldukları ve düzenli olarak burada atış talimi yaptıkları da belirtildi. Yaklaşık 2 bin üyesi olan bu poligonun avukatı Rob Bootay, "Kulüp, gerçekleşen anlamsız şiddet eylemini tüm kalbiyle kınıyor" diye açıklama yaptı. Atış poligonunun uzunluğunun 180 metre olduğu belirtiliyor. Bu mesafe suikastçinin Trump ile arasındaki mesafeden daha fazla.



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Bunun yanında tetikçinin olay günü 50 adet mermi aldığı silah dükkanı ile olayda kullandığı merdiveni satın aldığı ev ürünleri mağazadan da açıklama geldi. Silah dükkanının sahibi Bruce Piendl, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın olayı sağ sağlim atlatmasından dolayı minnettarız ve kalbimiz ve dualarımız bu korkunç olayın tüm kurbanlarıyla birlikte" derken, merdivenin alındığı mağazadan da "Eski Başkan Trump'a yönelik şiddeti kınıyoruz ve düşüncelerimiz onunla ve Cumartesi günkü korkunç olayların diğer kurbanlarıyla birlikte" açıklamasını yaptı.