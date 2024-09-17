Trump suikastçısını namlu yakalattı! Ukrayna fanatiği, Demokrat, Parti bağışçısı... 1 tuhaf saldırgan

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Pazar günü Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Florida eyaletindeki golf kulübünde dürbünlü tüfeğiyle eski başkana suikast girişiminde bulunduğu belirtilen Ryan Wesley Routh’un (58) geçmişine bakıldığında birçok olaya karıştığı görülürken ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili eylemleri de dikkat çekiyor.



2022 yılında Rusya’nın Ukrayna işgali gerçekleştikten sonra Kiev’e seyahat eden Routh’un Ukraynalı askerlerle birçok fotoğrafı da bulunuyor. Kiev’de protestolara da katılan zanlı, Azov taburlarının bir videosunda da görülüyor.



UKRAYNA’YA ASKER TOPLAMIŞ



Routh, ABD’de Ukrayna için bağış biriktirirken sosyal medya üzerinden de başkalarını savaşa katılmaya teşvik etti. Hatta geçmişte ABD medyasında haber olan zanlının Taliban’dan kaçan Afgan askerlerini Pakistan ve İran üzerinden Ukrayna’ya savaşmak için gönderme çabalarına girdiği de ortaya çıktı. Zanlının X isimli platformda attığı bir gönderide “dünyadaki herkes savaşmak için Ukrayna’ya koşmalı” dediği de biliniyor. Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik keskin görüşleri olan Routh, “Ukrayna’da savaşmayı unutun. Moskova’da savaşın. Putin’i gece uyurken alçaktan uçan savaş jetiyle öldürün” diye de bir paylaşım yapmış.



2002’DE VUKUATI VAR



Pazar günkü olay, Routh’un ilk vukuatı değil. 2002 yılında polisin tutuklamak istediği Routh, kendisini bir dükkâna kapatarak otomatik silahla direniyor. ABD’de otomatik silahlar yasa dışı olarak sınıflandırılıyor. Zanlının birçok kez vergilerini ödemediği için mahkemeye düştüğü ve on binlerce dolar ceza ödemeye mahkûm edildiği de ortaya çıktı. Zanlının CNN’e konuşan oğlu ise babasını ‘dürüst ve çalışkan bir adam’ olarak niteledi.





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Routh’un X isimli platformda yaptığı paylaşımlarda 2016 yılında eski başkan Donald Trump’a oy verdiği, daha sonra politikalarından ötürü Trump karşıtı olduğu görülüyor. Fakat zanlının Kuzey Carolina’da bu yılın mart ayında Demokrat Parti ön seçiminde oy kullandığı ve 100 dolardan fazla bağışta bulunduğu da belirtildi. Hawaii’deki evinin önünden fotoğraflar paylaşılan zanlının aracında “Biden-Harris” yapıştırması olduğu da görülüyor. Routh’un Hawaii ve Kuzey Carolina’da yaşadığı biliniyor.

PLANI NASIL BİLDİ

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Şüphelinin Trump’ın o saatte golf kulübünde olacağını nasıl bildiği de hâlâ bir sır. ABD medyasındaki bilgiler, Trump’ın o günkü programında golf oynamaya gitmek olmadığı ve bunun spontane bir karar olduğu yönünde. Ayrıca basında çıkan ilk haberlerde zanlının AK-47 tipi tüfek kullandığı belirtilmişti ancak FBI dün yaptığı açıklamada, silahın SKS tarzı, 7.62x39 kalibreli dürbünlü tüfek olduğunu bildirdi.

SALDIRGANI NAMLU ELE VERDİ

Olayın gerçekleştiği sırada Trump’ın golf oynadığı ve Gizli Servis’in Trump’tan bir delik önde ilerlediği ve öncü ekip olarak etrafı güvenlik altına aldığı biliniyor. Gizli Servis, uzaktaki çalılıkların arasından bir silah namlusunun çıktığını görmesiyle alarm durumuna geçerken, o sırada zanlının Trump’tan yaklaşık 300-500 metre uzaklıkta olduğu bilgisi verildi. Ajanlar birkaç el ateş edince Routh’un silahını, GoPro kamerasını ve içi seramik fayans dolu olan iki çantasını bırakıp kaçtığı bilgisi paylaşıldı. Aracı ve plakayı tespit eden gizli servis ve FBI ajanları, saldırganı kısa sürede yakaladı. Routh’a çıkarıldığı mahkemede, “ateşli silah bulundurma” ve “seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma” başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi.

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BIDEN ARADI ULAŞAMADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın olaydan sonra Trump’ı aradığı ancak ulaşamadığı, daha sonra aramayı yeniden deneyeceği belirtildi.

GÜNDEMDE YİNE BİR NUMARA OLDU

Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a yönelik 13 Temmuz’daki suikast girişimi, ülkeyi ve dünyayı derinden etkilemiş, tüm gündemin eski başkana dönmesini sağlamıştı. Fakat hemen bir sonraki hafta ABD Başkanı Joe Biden’ın Demokrat Parti adaylığından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in adaylığı devralmasıyla birlikte Trump’a yönelik suikast gündemden hızla düşmüştü. Bu süre içerisinde anketlerde hızla irtifa kaybeden Trump, son haftalarda momentumu dengeleyebilmişti. Olayın olduğu andan itibaren tüm ABD medyası kesintisiz yayınlara geçerken, iki ay içinde iki kez suikast girişimi yaşayarak ABD tarihine geçen başkan adayının seçimde kesin bir avantaj sağladığını söylemek için ise hâlâ erken.

TEŞEKKÜR ETTİ

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Olay sonrası sosyal medyada ilk kez dün açıklama yapan Donald Trump, ‘Kesinlikle ilginç bir gündü’ diyerek Gizli Servis’e teşekkür etti.