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Trump suikast girişimine uğradığı alanda tekrar miting düzenleyecek

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#Trmp#Abd#Miting
Trump suikast girişimine uğradığı alanda tekrar miting düzenleyecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 11:07

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da suikast girişimine maruz kaldığı alanda tekrar seçim mitingi yapacak.

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Trump'ın seçim kampanyasının resmi internet sitesinde yapılan basın açıklamasına göre, Cumhuriyetçi aday 5 Ekim'de, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek.

Açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, üç aydan az bir süre önce hayatını kaybetmesine ramak kalan Pensilvayna'nın Butler bölgesindeki alana, miting yapmak için dönecek." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, mitingi kapsamında, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore'un anısına düzenlenecek törene de katılacağı belirtilen açıklamada, "Trump ayrıca olayda yaralanan James Copenhaver ve David Dutch'ı anacak, güvenlik güçleri, ilk müdahale ekipleri ve saldırı ardından sevgi ve destek gösterisinde bulunan toplum bireylerine şükranlarını iletecek." denildi.

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Açıklamada, son dokuz haftalık süreçte Trump'ın hayatına yönelik iki suikast girişimi yapıldığına işaret edilerek "Başkan Trump, misyonunu sonuna kadar götürmek için her zamankinden daha kararlı." ifadesi kullanıldı.

SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

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#Trmp#Abd#Miting

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