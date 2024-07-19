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Trump suikast girişimi sonrası ilk kez konuştu: Her taraf kanla doluydu

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#Trump#Suikast#Cumhuriyetçi Parti
Trump suikast girişimi sonrası ilk kez konuştu: Her taraf kanla doluydu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 05:52

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısında açıklamalarda bulundu. Suikast anını anlatan Trump, "Bir şeyin bana vurduğunu duydum. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Kafamı çevirmeseydim suikastçı hedefini başarıyla vurmuş olacaktı ve ben bugün burada olamayacaktım" dedi.

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Donald Trump, ABD'nin Milwaukee eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına "Adaylığınızı kabul ediyorum" diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü: 

Güvenlik, zenginlik ve varlığın olacağı bir gelecek yaratacağız. Sizin önünüzde güven ve umut vermek için buradayım. Amerikan halkına minnettarım. Bana destek verdiniz. 4 ay içinde harika bir başarıya ulaşacağız. Amerikalılar olarak ortak bir kadere sahibiz, birlikte yükseliyoruz ve düşüyoruz.

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SUİKAST ANINI ANLATTI

Güzel bir gündü. Müzik oldukça yüksekti ve sahneye çıktım. Herkes bana tezahürat ediyordu ve benim arkamda ve sağımda büyük bir ekran vardı. Ekrandaki grafiği görmek için sağıma döndüm. çok yüksek bir ses duydum, bir şeyin bana vurduğunu duydum. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Saldırı altında olduğumuzu anladım ve yere çömeldim. Cesur gizli servis elemanları sahneye koştular. Büyük bir risk alıp üstüme atladılar. Kafamı çevirmeseydim, suikastçı hedefini başarıyla vurmuş olacaktı ve ben bugün burada olamayacaktım.

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#Trump#Suikast#Cumhuriyetçi Parti

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