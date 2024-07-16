Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kamuoyu önüne çıktı! Herkesi şaşırtan hamle...

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ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Cumartesi günü gerçekleştirilen suikast girişiminden sonra kamuoyunun karşısına ilk kez Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde çıktı.



Wisconsin, Milwaukee'deki konferans merkezinde destekçileri tarafından "God Bless the USA" (Tanrı ABD'yi korusun) şarkısı eşliğinde kahraman gibi karşılanan Trump salona girerken duygusal görünüyordu. Sağ kulağında bandaj olan 78 yaşındaki adayın gözyaşlarına zor hakim olduğu görüldü.



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Destekçilerini ve ailesini yumruğunu havaya kaldırarak selamlayan Trump koltuğuna otururken kalabalık 'savaş, savaş, savaş' sloganları attı. BU eski başkanın saldırıdan hemen sonra söylediği sözlere bir göndermeydi.

Kongre salonunda Trump'ın eşi Melania, en büyük kızı Ivanka ve en küçük oğlu Barron yoktu. Eric Trump ve Tiffany Trump babalarının yanındaydı ve eski başkanın en büyük oğlu Trump Jr., babası arenaya girdiğinde gözyaşlarını tutamadı.



Trump kongrede herhangi bir açıklama yapmadı. Önceden Trump'a muhalefet eden bazı ünlülerin Kongre'de konuşmalar yaparak Trump'a desteklerini açıklamaları da dikkat çekti.

Bunlardan birisi olan model ve rapçi Amber Rose, "Medya bize Donald Trump'la ilgili yalan söyledi. Bunu biliyorum, çünkü ben de bu yalanlara uzun süre inandım" dedi ve Trump'ın "kibar, centilmen ve aynı zamanda komik birisi" olduğunu söyledi.

Sendikalar ağırlıklı olarak Demokrat Parti'ye destek verse de, Demokrat Parti adayı Joe Biden'dan desteğini çeken 1,3 milyon üyeli International Brotherhood of Teamsters sendikasının başkanı Sean O'Brien, Kongre'de konuşma yaptı.

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Sendikanın "hiçbir partiye ait olmadığını" söyleyen O'Brien, Trump'a teşekkür ederek, hiçbir Cumhuriyetçi adayın kendilerini davet etmediğini söyledi. O'Brien, "Trump yeni ve eleştirel sesler duymaktan korkmayan bir aday" dedi.

1.215'ten fazla Cumhuriyetçi Parti delegesi tarafından aday gösterilmesinin ardından resmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak ilan edildi.



Trump dün düzenlenen kongreden birkaç saat önce Truth Social'da paylaştığı bir mesajla başkan yardımcısı adayının Senatör JD Vance olduğunu açıkladı: "Uzun uzun düşünüp diğer pek çok kişinin olağanüstü yeteneklerini de göz önünde bulundurduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeye en uygun kişinin Ohio Eyaleti Senatörü JD Vance olduğuna karar verdim. "

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İngiliz Guardian gazetesine göre bu sürpriz bir hamleydi. Trump ilk kez göreve geldiğinde, Vance'in aday gösterilmesinin olası görünmemesi mümkün değildi çünkü Vance sert Trump eleştirmenleri arasında yer alıyordu. Bir keresinde Trump'ı 'berbat bir aday' olarak tanımlayan Vance, arkadaşına yazdığı bir mektupta Trump'tan 'ABD'nin Hitler'i' diye bahsetmişti.